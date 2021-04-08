布局2024？潘斯「新動作」要維護川普時期政策

前副總統潘斯7日宣布成立政治倡議團體「美國自由促進協會，被視為2024年問鼎白宮的重要一步。(美聯社)

前副總統潘斯(Mike Pence)7日宣布成立政治倡議團體「美國自由促進協會」(Advancing American Freedom，AAF)，被視為2024年問鼎白宮的重要一步；不過其他欲返回民營企業任職的趙小蘭等前川普 內閣官員，卻乏人問津。

AAF目標致力維護川普時期的政績，並且箝制拜登 政府的施政，預計將著力於經濟、外交與與反墮胎等「自由」議題。團體的成立，將幫助潘斯在期中選舉接近之際，針對民主黨政府發聲，在共和黨 陣營維持一定話語權和聲量，為2024總統大選建立基礎。

潘斯有意在下屆總統大選參選，不過在任期最後，讓人質疑他是否能獲得川普支持者的選票。AAF獲得多名共和黨人支持加入，包括前白宮資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)。

但若川普盟友欲返回民間企業任職，有獵頭匿名透露前內閣成員讓人興趣缺缺。 Insightia網站指出，目前有一半史坦普500企業已公布投資人報告，列出108位董事會新成員或潛在人選，沒有一位川普任期最後一季的內閣官員被提名。

獵頭透露，前運輸部長趙小蘭求職不易，盡管40多年來她的資歷亮眼，但她長年為川普盟友，就算在1月國會暴動後火速請辭，仍讓企業卻步。

目前拜登當政，因此企業更需要與民主黨交好。有遊說人士就說：「如果你是共和黨前眾議員，你的人脈和影響力大打折扣。若是僱用，可能危及公司形象。」