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從9歲童到歌手…中國政府被爆握700美國人黑名單

記者顏伶如／綜合報導

澳洲網路資訊安全顧問機構Internet 2.0指出，中國政府握有一份將近700名美國人的秘密「黑名單」，裡面包括政府員工、企業執行長、美國大學教授與研究員及一般民眾，連節奏藍調女歌手亞香緹(Ashanti)也榜上有名。這些對象因為旅行時曾經過上海機場，後來就被列入秘密名單。

據「紐約郵報」7日報導，資安顧問機構Internet 2.0公布的資料庫數據顯示，中國政府在2018年至2020年間，掌握了697名美國人的姓名、出生年月日、護照號碼。

包括美國在內的多國政府，通常將疑似恐怖分子或涉及重大犯罪的嫌疑人列入觀察名單，但報導指出，從中國政府掌握的這份「黑名單」則可看出，中國是針對一般外籍遊客蒐集個資，並儲存資料。

報導指出，這些美國人旅行時曾經在上海浦東國際機場通過海關，個資因此被記錄，存入上海市公安局電腦伺服器，上海公安局的上級單位是位於北京中央政府的公安部。

被列入觀察名單的美國人中，包括年僅九歲的美國籍兒童，一名國務院國際組織局(Bureau of International Organization Affairs)人員，還有蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、輝瑞藥廠(Pfizer)、奇異醫療(GE Healthcare)、美林證券(Merrill Lynch)等企業高層。

報導說，上海市公安局電腦伺服器共儲存5000餘名外籍人士個資，這些人都是在2017年之後曾通過上海機場。

報導指出，上周有消息傳出數百名英國人、澳洲人列名這份觀察名單後，英國與澳洲的情報單位已展開調查。

本名為亞香緹‧夏奎亞‧道格拉斯(Ashanti Shequoiya Douglas)的葛萊美獎得主、40歲的節奏藍調女歌手亞香緹，2018年8月旅遊途中曾經過浦東國際機場，結果姓名、生日等個人資料都被列入紀錄。

Internet 2.0執行長帕特爾(Robert Potter)及勞勃森(David Robertson)對「紐約郵報」指出，資料顯示，「中國正在透過高科技建立屬於自己的監控國度，並且將數據操控做為控制手段」。

聲明指出：「這套制度讓我們窺知中國想要盡可能蒐集資料的野心，並把手段套用在管轄地區之內，破壞隱私保護常規及責任。」

專門研究中國監控計畫的澳洲戰略政策研究所(ASPI)資深分析師霍夫曼(Samantha Hoffman)接受美國廣播公司(ABC)訪問時說，她在先前的研究中，就曾發現中國其他城市或省份，也有類似的監控手段，幾乎是標準作業模式。

美國 中國 公安

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