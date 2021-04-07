富比世富豪榜 貝佐斯4連霸 馬斯克緊追在後

富比世雜誌6日公布2021年全球富豪榜，亞馬遜創辦人貝佐斯以1770億美元的身價，繼續穩居全球首富寶座。(路透)

「富比世 」雜誌(Forbes)2021年富豪榜6日出爐，亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)以1770億元的淨資產，連續第四年成為世界首富；特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)以1510億元的淨資產位居第二；而去年的亞洲首富馬雲 排名驟降，中國首富的頭銜也讓給了「農夫山泉」董事長鍾睒睒。

富比世2021年前五大富豪依序為：貝佐斯、馬斯克、淨資產1500億元的LVMH集團創辦人阿諾特(Bernard Arnault)、微軟聯合創辦人比爾蓋茲(Bill Gates，淨資產1200億元)，臉書執行長查克柏格(Mark Zuckerberg，淨資產970億元)。

印度首富安巴尼(Mukesh Ambani)以845億元的淨資產，取代馬雲成為亞洲首富、也是世界第十大富豪；馬雲淨資產484億元，從富豪榜第17名驟降至26名，在中國也落後於鍾睒睒的689億元、騰訊創辦人馬化騰的658億元、拼多多創辦人黃崢的553億元。

在台灣 及香港，台灣前三富豪依序為：鴻海集團董事長郭台銘、淨資產70億元，廣達董事長林百里、淨資產53億元，國巨董事長陳泰銘、淨資產51億元。

香港前三富豪依序為：長江集團創辦人李嘉誠、淨資產337億元，新鴻基地產創辦人李兆基、淨資產317億元，嘉華集團呂志和家族、淨資產194億元。

雖然去年疫情肆虐，國計民生大受衝擊，不過富比世富豪榜的人數及總財富均大幅躍進：今年2755人上榜，比去年多了660人；總財富13.1兆元，比去年多了5.1兆元；富比世內容長連恩(Randall Lane)就向路透表示：「非常、非常富有的人，變得更加、更加地富有」。

今年是富比世富豪榜第35年；1987年時的世界首富為擁有西武鐵道的堤義明，淨資產200億元，當時的富豪榜人數僅140人，總財富2950億元。

雖然「富者愈富」的趨勢不斷加劇，但是在富比世的富豪榜中，「白手起家」的比重卻在上升；2001年時，白手起家的富豪不足一半，不過今年白手起家的富豪占1975人，比率已超過七成。

來源：Reuters