佛州眾議員海斯丁 84歲胰臟癌逝 民主黨優勢減至7人

佛州民主黨眾議員海斯丁因胰臟癌去世，民主黨優勢減至七人。(路透)

民主黨 籍聯邦眾議員、佛羅里達州第一位非裔 聯邦法官海斯丁(Alcee Hastings)因罹患末期胰臟癌6日過世，享年84歲。海斯丁的去世，讓民主黨在眾議院的多數席次優勢減至七席，民主與共和兩黨席次現為218席對211席。

海斯丁的幕僚長拉里·莫里森（Lale Morrison）證實了他的死訊。眾議院民主黨人6日舉行每周黨團會議時，為海斯丁逝世表示哀悼。

來源：WPTV News - FL Palm Beaches and Treasure Coast

海斯丁曾是佛州第一位非裔聯邦法官，為爭取民權而奮鬥，後因捲入賄賂醜聞，於1980年代遭彈劾撤職。1992年，海斯丁在民主黨初選擊敗當時的州眾議員路易斯·弗蘭克爾(Lois Frankel)，成為美國內戰以來佛州第一位非裔國會議員。他在眾院 長達15個任期，也是佛州眾院代表團任期最長的團長。

在國會任職期間，他是少數族群、女性和移民的擁護者，也是第117屆國會眾院程序委員會副主席。但他的任期並非沒有爭議。眾院操守委員會上屆國會曾調查海斯丁與一名職員的關係。眾院規定不准議員與員工有戀愛關係，但可僱用配偶。操守委員會後來被告知海斯丁已與該名員工結婚，調查於是結束。

得知海斯丁過世消息，國會非裔黨團主席喬伊斯·畢提(Joyce Beatty)表示，「海斯丁的人生和典範將化為我們的力量，也將為追隨他步伐的人提供動能。」程序委員會主席麥高文(Jim McGovern)則表示，他「失去了一個朋友，國會失去了一個巨人，而那些鮮少被人重視的國人失去了一位戰士。」