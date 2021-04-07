程序官裁定：基建2法案 民主黨可簡單多數決

參院 立法程序官(parliamentarian)5日裁定，民主黨 得以援引特別預算 法規，避開共和黨國會議員動用「費力把事拖」(filibuster)冗長辯論拖延戰術。新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，這項發展讓拜登總統接下來將推動的基礎建設兩項配套法案，將能靠著「簡單多數決」(simple-majority votes)投票過關。

報導指出，對於參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)來說，無疑取得重大勝利，透過修改2021會計年度預算決議案(Budget Resolution)，即可讓拜登2.25兆元包裹法案立法通過。

舒默接下來可以繼續透過第三度修正2022年會計年度預算決議，讓拜登基礎建設包裹法案的第二部份也通過立法。

舒默的資深國會助理上個月曾向參院立法程序官伊莉莎白‧麥唐諾(Elizabeth MacDonough)表示，根據1974年國會預算法(Congressional Budget Act)第304條規定，2021會計年度預算決議可以修正，如此一來便有較多預算協調空間，雖然兩黨目前在參院各占50席，但今年之內有機會再讓民主黨靠著簡單多數決，通過兩項重大立法。

舒默5日透過發言人發表聲明指出，到目前為止，對於是否採用第304條規定通過法案仍未有最後決定，某些變因還需要進一步釐清，但立法程序官的意見堪稱往前邁進的重要一步，讓民主黨在有必要的情況下，可以使用這條重要管道。

今年稍早，民主黨便採用預算協調程序(budget reconciliation process)通過拜登的1.9兆元疫情紓困法案，雖然沒有任何共和黨國會議員投下同意票，法案依然立法成功，避開了參院通過法案原本需要60票絕對多數的難題。

有了參院立法程序官的裁定，舒默與民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)便可以把拜登基礎建設法案拆成兩個立法包裹，第一個部分將是白宮上個月宣布的2.25兆元基礎建設項目，第二部分將包括擴大托兒服務、免費社區大學、學齡前兒童(prekindergarten)義務教育以及平價住宅等進步派民主黨員所積極爭取的計畫。