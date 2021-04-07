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佛州眾議員蓋茨染腥 遭「川普世界」切割？

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍佛州聯邦眾議員蓋茨（左）曾追隨川普，但醜聞傳出後，顯然已被「川普世界」列為「不受歡迎人物」。(美聯社)
共和黨籍佛州聯邦眾議員蓋茨（左）曾追隨川普，但醜聞傳出後，顯然已被「川普世界」列為「不受歡迎人物」。(美聯社)

共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz，前譯蓋茲)靠著「堅決挺川」塑造鮮明政治形象，亦步亦趨追隨川普，深以為傲；然而，蓋茨遭聯邦調查局(FBI)調查涉嫌與未成年少女性交易的醜聞傳出後，不管川普或川普核心圈都沒人出面幫他講話；Politico新聞網站報導，蓋茨顯然已被「川普世界」(Trumpworld)列為「不受歡迎人物」。

過去，川普及身邊親信對於核心圈成為爆發醜聞通常全力反擊，直指「深州」(deep-state)國家機器以邪惡手段抹黑；但這次蓋茨出事，川普圈基本上完全沒吭聲。

熟悉川普卸任後事務的消息人士說，對於目前的狀況「很少人感到訝異」；蓋茨否認性醜聞指控，也拒絕辭職。

自從蓋茨遭司法部調查涉嫌觸犯性販賣(sex trafficking laws)的新聞曝光以來，沒有任何川普助理或川普家庭成員發表推文提到蓋茨；知名挺川大將包括福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)、知名保守派電台名嘴邦奇諾(Dan Bongino)、電台節目主持人科克(Charlie Kirk)、美國保守聯盟(American Conservative Union)主席薛拉普(Matt Schlapp)也都沒有替蓋茨辯護。

「野獸日報」(Daily Beast)新聞網站日前報導，川普有關注蓋茨的新聞，但聽取了幕僚建議，未公開發言；多名知情人士說，川普最近跟蓋茨並無聯絡，蓋茨今年2月一度表示願意辭去眾議員，加入川普彈劾辯護團隊。

消息人士指出，蓋茨向來被視為「已經拔下插銷的手榴彈」，而且私生活放蕩不羈，川普及盟友因此對蓋茨性醜聞案三緘其口；另有兩名知情人士說，蓋茨的某些助理也常把蓋茨出糗的影片傳給其他共和黨人「欣賞」。

一名前川普競選團隊助理便形容，任何人只要花個十分鐘跟蓋茨相處，「就會明白他根本是個不正經的人」。

川普 眾議員 共和黨

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