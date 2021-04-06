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修改投票法 兩黨互鬥傷民心

編譯潘勛／綜合5日電

兩黨為喬治亞等州修改投票法，近日大打訊息戰，民主黨在拜登總統帶頭下稱喬州新法為「吃了大力丸的吉姆克勞法」，共和黨反批白宮渲染、抹黑新法；但共和黨也用過分言詞，攻擊民主黨想在國會推動的新投票法，專家憂心兩黨的互相攻訐，恐更傷害民眾對選舉的信心。

「國會山莊報」(The Hill)5日報導，兩黨都拿喬州新投票法，當成最新的政治棍棒，痛毆對方，以鞏固各自基本盤。例如拜登不斷宣稱，喬州縮短投票時間，但事實上並沒有，法律仍讓各社區投票站由早上7時開到晚上7時，甚至還增加先行投票的時數；「華盛頓郵報」查核事實後，給拜登說法「四個(撒謊)小木偶」(four Pinocchios)的評比。

除了少數例外，共和黨在2016年和2020年兩次選舉都與前總統川普勾結，幫忙散布不實訊息，說選舉有舞弊，以至於發生國會山莊1月遭川普支持者攻擊事件。

保守派現由前副總統潘斯等帶頭，說民主黨想在國會推出投票權相關法案，根本是想攻擊憲法，以便攫權及繼續掌權。

專家指出，兩黨的做法，結果便是即便基本如投票權的事情，辯論也愈來愈黨同伐異，是能鞏固基本盤，但危及國人對選舉的觀感，與此同時，國人對政府政度的不信任已然上升。

民調機構「晨間諮詢」(Morning Consult)1月做過民調，結果顯示65%受訪者認為2020選舉公平自由，但那麼認為的共和黨只有32%。

因2020年新冠疫情，投票率及郵寄選票數目都創下紀錄，接下來數十個共和黨主政州州議會便提出新的投票法案；包括喬州新法，其中很多都挨民主黨批評為存心壓低非裔投票意願。但喬州共和黨並不服氣，主張新法只會提升選舉的安全。

專家指出，喬州新投票法會怎樣影響投票率，目前言之過早，但是新法對缺席投票增加限制，另要求額外的身分證明才能投郵寄選票，很可能影響到勞工階級或低收入選民。

但喬州新法並沒要求投票站傍晚5時關門，白宮這幾天拒絕承認拜登說錯；白宮發言人莎奇5日表示，華郵查核事實後也跟大家講，喬州新法沒讓州民更容易投票，這才是總統關心所在。

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