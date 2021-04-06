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切割共和黨？大企業謹慎處理政治獻金

記者張聲肇／綜合報導
共和黨籍喬治亞州州長坎普簽署後已生效的喬州選舉新法，遭到民主黨人士及達美航空公司等企業批評。圖為達美航空退休飛機停在MLB亞特蘭大主場外造景。（歐新社）
共和黨籍喬治亞州州長坎普簽署後已生效的喬州選舉新法，遭到民主黨人士及達美航空公司等企業批評。圖為達美航空退休飛機停在MLB亞特蘭大主場外造景。（歐新社）

可口可樂和達美航空主管，上周公然摃上喬治亞州新通過的投票法，讓人奇怪，｢爭民權」這件事，怎麼輪到大企業來做了？

華府監督政府的民間團體「公共公民」說，2015年迄今，美國的大公司捐了5000萬元支持主張限制投票權的候選人，僅2020年就捐給這類候選人2200萬元。難道它們覺今是而昨非了？

公共公民組織說，電訊巨擘AT&T是最熱心贊助限制投票權的候選人的大企業，總共捐了80萬元給這種政治人物。這類政客，還借川普毫無根據的民主黨選舉作弊論的聲勢，趁機提案，企圖制定更嚴格限制投票權的法律。

其他捐款給這類政客的大企業還有輝瑞、通用汽車、威瑞森(Verizon)、沃爾瑪(Walmart)、聯合健保(UnitedHealth Group)、飛利浦莫里斯和康卡斯特(Comcast)。

它們捐款目的或許不是針對限制投票權的立法，卻或多或少強化了共和黨保守派議員在各州的勢力，助長投票權的修法爭議。

民權社團對限制投票權立法的批評之聲越來越大，逕稱大企業是「打擊民主的幫兇」，產品得接受消費者考驗的公司，得提防企業形象受損，不得不小心謹慎處理政治獻金。

公共公民上述分析報告的作者唐里斯(Mike Tanglis)說，贊助這類政客的，就是這些大企業，如今它們想躲起來，希望問題趕快過去。

報告列出120多間公司，說這些企業曾經贊助跟隨各州議員無端指控選舉舞弊、不承認拜登勝選的國會議員，現在要「重新考慮」是否繼續捐助這些聯邦議員。

喬治亞州議會、州政府引發的爭議不但驚醒達美航空和可口可樂，連職棒大聯盟也宣布2021年的明星球員賽不再在亞特蘭大舉行。

大企業真敢槓上共和黨嗎？尤其是喬州參議會決議取消達美航空每年數千萬元的稅務優惠之後？

就算大企業的捐款能影響州級的選舉，聯邦選舉涉及經費更大，唐里斯也沒把握企業界「杯水車薪」的捐款，即使停掉，能發揮達多大影響力。

投票 可口可樂 喬治亞州

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