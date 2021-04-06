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企業批限制投票權 麥康諾警告：大公司CEO「遠離政治」

記者張聲肇／綜合報導
參院少數黨領袖麥康諾5日在家鄉肯塔基州提醒大公司企業，遠離政治。(美聯社)
參院少數黨領袖麥康諾5日在家鄉肯塔基州提醒大公司企業，遠離政治。(美聯社)

可口可樂、達美航空等大企業批評喬治亞州限制投票權的立法，引發參院少數黨領袖麥康諾5日警告大企業的執行長：遠離政治。

來源： Bloomberg Quicktake: Now YouTube頻道

麥康諾反擊把喬州最新立法稱為「種族主義」法律的人，說這是「大謊言。」拜登總統說喬州新法限制非裔投票權，麥康諾說，這種說法「根本不對。」

麥康諾說，總統的說法，早就被「事實查核」過，是不正確的。

「總統不斷宣稱，各州在辯論的選舉程序法案比吉姆·克勞法(Jim Crow)法還落後，或是吉姆‧克勞法的加強版，沒人相信這個說法。」麥康諾並指出：「沒有人認為各州的選舉法修法爭議，跟那總族隔離時代的恐怖殘暴措施，有絲毫關係。」

喬州新法縮短初選與大選之間的時間，也縮短提早投票的期限、限縮提早投票的資格，但同時也把提早投票的日子增加了禮拜六，不再只限禮拜天。

新法規定，給投票所外排隊等投票的人提供飲水、食物等行為違法，這點也為總統所詬病，但支持者認為，這條規定的目的是禁止「外人」影響投票人。

麥康諾諷刺屈服於民權團體壓力的大企業，說勢力強大的美國大公司，居然被欺負，也欺負自己，真令人大開眼界。除了選舉法議題，他也警告企業界，不要涉入國會即將辯論的環境保護、槍枝管制等議題。

川普不斷叫嚷，2020年的選舉舞弊，是他敗給拜登的原因，共和黨主政各州隨而加緊檢討各州的選舉法，希望嚴格限制提早投票、通信投票等方便選民的措施。

麥康諾是共和黨內提倡企業自由捐款且不必公開的大老之一，理由是，政治捐獻在憲法保護的言論自由範圍內。

但是，大企業在元月6日國會暴動之後，開始躊躇該不該繼續捐款給罔顧事實的候選人。

喬州通過最新的選舉投票法，引發爭議，跨國大公司也選邊站，反對新投票法。圖為喬州民...
喬州通過最新的選舉投票法，引發爭議，跨國大公司也選邊站，反對新投票法。圖為喬州民眾上月初在亞特蘭大市鬧區集會反對新的選舉投票法。(美聯社)

投票 麥康諾 喬州

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