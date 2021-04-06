避免惡性競爭 葉倫籲實施全球企業最低稅負制

財政部長葉倫5日表示，拜登政府推動全球企業最低稅負制，將能讓「30年來的企業稅率降低競賽得以終結」。(美聯社)

財政部長葉倫(Janet Yellen)5日表示，目前正與20國集團(G20)研議推出全球企業最低稅負制(global corporate minimum tax rate)。她也說，美國 在多邊國際組織恢復領導地位，對於加強全球經濟及促進美國利益將有雙贏作用。

葉倫出任財長後首次出席國際貨幣基金(International Monetary Fund)及世界銀行(World Bank)春季會議之前，5日在美國獨立智庫「芝加哥全球事務委員會」(Chicago Council on Global Affairs)網路論壇發表談話指出，從對抗氣候變遷到促進人權、稅基侵蝕(tax base erosion)等問題，美國都將更加積極參與。

她說，拜登 政府推動全球企業最低稅負制將能讓「30年來的企業稅率降低競賽得以終結」。

路透報導，稅務專家分析，在沒有全球企業最低稅情況下，美國企業稅將比世界上許多其他經濟體都高，美國拋出這項構想可以讓主要經濟體之間開始針對稅制協議展開磋商。

拜登總統5日在白宮南草坪答覆媒體詢問時表示，並不擔心調高企業稅從21%至28%會傷害才剛要從疫情重創中復甦的美國經濟。他說：「一點也不會擔心。」

拜登說，調高企業稅將傷害經濟一說並沒有任何證據，「在財富500強(Fortune 500)排行榜上有51家或52家企業，三年來連一分錢稅金都沒繳過」。

調高企業稅是拜登政府最新宣布的2兆元規模基礎建設法案內容，為重建全國道路、橋梁等設施籌措經費。2020年選舉期間，許多民主黨候選人都喊出調高企業稅的政見。

中間路線派的民主黨籍西維吉尼亞州 聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)5日接受西維吉尼亞州大都會新聞(West Virginia Metro News)專訪時則說，拜登政府的基礎建設法案內容需要修改，把企業稅從21%一口氣調升到28%的手段有點過度。

曼欽說，比較支持企業稅調高到25%即可。他也說，擔心企業稅調得太高的民主黨籍國會議員「並不只有我，還有其他六、七人也對這點有非常強烈的看法」。