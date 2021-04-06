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白宮復活節「不滾彩蛋」 拜登夫婦與兔寶寶齊亮相

編譯柯立偉／綜合6日電

受新冠疫情影響，白宮5日宣布今年第二度取消在白宮草坪上的復活節滾彩蛋活動。不過，拜登總統夫婦仍然與兔寶寶共同亮相，祝福全國民眾復活節快樂。

擔任總統軍事侍從官的空軍中校威斯特林(Brandon Westling)，打扮成一隻戴著大型口罩的大型邦妮兔，與總統伉儷在白宮陽台上向民眾揮手致意。隨後更到白宮每日例行記者會上，向在場記者發送彩蛋及巧克力。拜登總統表示，疫情迫使美國民眾放棄「熟悉的假期」，希望來年可以回復這項富有歷史意義的活動。

拜登說：「衷心期盼明年，白宮將再度響起復活節美妙的樂響。疫情一旦結束，白宮草坪上將再度迎來滾彩蛋活動的歡聲笑語。」

白宮的滾彩蛋活動起源於1878年，由第19任總統海斯(Rutherford B. Hayes)首次舉辦，往年都會吸引超過3萬名孩童和他們的父母，到白宮參加這項活動慶祝復活節。今年雖然受疫情影響再度取消，拜登總統仍向全國各地的疫苗注射站及地區醫院發送巧克力和彩蛋，邀請全國民眾一同慶祝復活佳節。

滾彩蛋活動雖然富有歷史意義，但過去也曾幾度取消。一戰期間的威爾遜總統(Thomas Woodrow Wilson)與二戰期間的羅斯福總統(Franklin Roosevelt)，都曾因戰爭暫停這項活動。而1948年至1952年間，因為實施食物配給制，杜魯門總統(Harry S. Truman)也不得不取消滾彩蛋競賽。

自1953年艾森豪總統(Dwight D. Eisenhower)就任後，滾彩蛋活動似乎也見證了美國民權進步的軌跡。艾森豪總統的夫人瑪米·艾森豪(Mamie Eisenhower)是史上第一位開放非裔參加滾彩蛋遊戲的第一夫人；2009年，歐巴馬總統(Barack Obama)更是邀請同性婚姻組成的家庭參與這場競賽。

白宮 拜登 疫情

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