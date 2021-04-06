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拜登拚基建振興 著重消弭貧富差距

編譯洪毅／綜合4日電
拜登總統提出的2兆基建振興計畫，涵蓋了致力於消弭國內貧富差距的目標，可能直攻共和黨占優勢的鄉村地區。圖為有望重修的辛辛納提市 Brent Spence大橋。(Getty Images)
拜登總統提出的2兆基建振興計畫，涵蓋了致力於消弭國內貧富差距的目標，可能直攻共和黨占優勢的鄉村地區。圖為有望重修的辛辛納提市 Brent Spence大橋。(Getty Images)

拜登總統日前提出2兆元基建振興計畫，固然是因為美國基建老化、亟待振興的呼聲由來已久；不過據Politico報導，拜登政府的這一振興計畫較為不同之處在於，涵蓋致力於消弭國內貧富差距的目標，不但可激發美國過去十幾年「令人失望」的生產力成長，還可能直攻共和黨占優勢的鄉村地區。

拜登的基建振興計畫，旨在刺激生產力、創造就業機會以提高薪資、改善民眾生活水準，並要改善國內交通、通訊、電網等各種建設；該計畫刻意將投資引入基建最惡劣或匱乏的地區，顯示其志在於改善貧困人口居住區的住房、教育場所、供水系統、道路交通等環境。

拜登政府加強貧困地區基建、進而提高生產力的構想在學者間引來正、反兩極評價；智庫「美國企業研究所」(AEI)經濟學者佩特庫奇斯(James Pethokoukis)表示，許多政治人物常有夢想，透過「神奇」基建翻轉某地區，但是政府在這方面的紀錄並不佳。

不過支持基建計畫的學者主張，改善這些民眾或社區的處境，使其得到「結構性支持」，使其更容易找到工作及穩定就業，就能激發生產潛力；例如許多貧困民眾缺少私家車，仰賴大眾運輸，而交通建設及地方振興有益於這些民眾的通勤或就業。

威克森林大學教授班佛(Emily Benfer)更認為，貧困地區的惡劣住房已威脅到當地民眾健康，甚至包含學習障礙等。

透過基建計畫中的通訊發展項目，甚至可能直攻共和黨占優勢的鄉村地區，例如截至2019年，全國鄉村地區的寬頻網路普及率只有63%；而諮詢商RSM US首席經濟學者布魯索拉斯(Joseph Brusuelas)指出，改善鄉村網路有利於刺激當地生產力。

報導指出，拜登政府形同將進行「野心勃勃的實驗」；經濟學者指出，如果成功，能改變從2000年代中期以來，美國生產力成長「令人失望」的長期問題，激發美國巨大的經濟潛力，例如布魯索拉斯就認為，拜登的基建計畫，將讓美國未來10年間、每年的經濟成長率都增加0.4個百分點。

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