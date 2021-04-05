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阿肯色前州長酸喊認同中國人：達美.可口可樂就會喜歡我

編譯潘勛／綜合4日電
阿肯色前州長哈克比發推文，表示決定認同為「中國人」，以討好大企業而享受好處，被指譏刺亞裔。圖為他今年2月出席共和黨保守派活動。(路透)
阿肯色前州長哈克比發推文，表示決定認同為「中國人」，以討好大企業而享受好處，被指譏刺亞裔。圖為他今年2月出席共和黨保守派活動。(路透)

前阿肯色州州長哈克比(Mike Huckabee)3日發推特貼文，表示決定認同為「中國人」，以討好大企業而享受好處，反諷亞裔的用心昭然若揭，故而引發反歧視亞裔、反仇恨罪人士4日上網反擊，認為值此反亞裔仇恨案件大增時際，哈克比是故意火上澆油。

哈克比3日晨在推特貼文寫道，「我決定了，『認同』為中國人。可口可樂就會喜歡我，達美航空會認同我的『價值』，可能還會由Nike收到運動鞋，職棒大聯盟(MLB)寄來入場券，美國真棒，不對嗎？」

哈克比這則推文，顯然與喬治亞州通過全面投票改革法有關；新法挨批為想壓低投票，也導致今年MLB決定，季中明星賽不在亞特蘭大舉辦。

哈克比貼文一出，引發網民圍攻，其中加州聯邦眾議員劉雲平(Ted Lieu)寫道，「嘿，哈克比，我問過了，可口可樂喜歡我，達美同意我的價值，我故鄉球隊道吉隊贏得世界大賽冠軍，但這些跟我的族裔無關，而是因為我不像你那麼豬頭，在反亞裔仇恨火上添油」。

另一網民寫道，「(這種言論)太種族歧視、太賤了；希望推特因煽動反亞裔仇恨而禁了你」。

不少人認為，仇中言論是當前仇恨亞裔案件大增的主要推手，影響另擴大到全美其他仇恨勢力。

喬州投票權促進團體「新喬治亞計畫」(New Georgia Project)說，哈克比的推文「公然搞種族歧視」；另有團體則形容為「滿是仇恨」、「可恥」、「完全悖離福音書」。

以前是浸信派傳道人的哈克比3日對此回應說，自己可沒悖離基督教價值，「我沒把推特或自己看得很重，但我對基督教誨可是十分嚴肅，誠祝各位快樂，福澤連連」。

哈克比的女兒、前白宮發言人莎拉‧桑德斯(Sarah Sanders)正在競選她父親的老工作─阿肯色州州長；劉雲平上推特向她問道，「令尊在反亞裔仇恨火上添油，妳能容忍嗎？」

阿肯色前州長哈克比發推文MLB以喬州新法企圖壓低投票為由，決定季中明星賽不在亞特...
阿肯色前州長哈克比發推文MLB以喬州新法企圖壓低投票為由，決定季中明星賽不在亞特蘭大市舉辦。圖為亞特蘭大勇士隊球場。(美聯社)

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