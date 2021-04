阿肯色前州長酸喊認同中國人：達美.可口可樂就會喜歡我

前阿肯色州州長哈克比(Mike Huckabee)3日發推特 貼文,表示決定認同為「中國人」,以討好大企業而享受好處,反諷亞裔 的用心昭然若揭,故而引發反歧視亞裔、反仇恨罪人士4日上網反擊,認為值此反亞裔仇恨案件大增時際,哈克比是故意火上澆油。

哈克比3日晨在推特貼文寫道,「我決定了,『認同』為中國人。可口可樂就會喜歡我,達美航空會認同我的『價值』,可能還會由Nike收到運動鞋,職棒大聯盟(MLB)寄來入場券,美國真棒,不對嗎?」

I’ve decided to “identify” as Chinese. Coke will like me, Delta will agree with my “values” and I’ll probably get shoes from Nike & tickets to @MLB games. Ain’t America great?