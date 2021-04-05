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放寬選民登記及投票 民調：美國多數人支持

編譯盧炯燊／綜合4日電

最新民調顯示，大部分美國人贊成放寬提早及通訊投票，換言之，民主黨要求大幅改善投票過程，讓選民更容易投票及更輕鬆登記為選民的建議，獲得堅實的支持。

根據美聯社-NORC公共事務研究中心的民調發現，約有一半美國人支持擴大提早投票及通訊投票，反對者則占30%，其餘的則沒有意見。至於民主黨有關自動登記成為選民的提議是最獲贊成，支持者高達60%。

不過從民調結果也可看到黨派分歧非常嚴重，因為民主黨人大都贊同採取更容易登記和投票的措施，高達75%民主黨人支持缺席投票，相反共和黨人有60%反持。

有一個投票問題則超越兩黨分歧，就是要求選民投票時須出示帶有照片的身分證明文件，72%支持，反對者只有13%。當中共和黨人有91%支持，民主黨人則有56%贊成，都是屬於大多數。

2020年總統選舉是在新冠疫情下舉行，不少人選擇提早及通訊投票，結果遭時任總統川普及共和黨指存在欺詐舞弊。儘管時任司法部長巴維理(William Barr)強調沒這回事，但也促使要求改變選舉方式的訴求。然而兩黨採取截然不同手法，共和黨主政州，例如喬州就收緊投票規定，但民主黨則要求國會定出全國性投票標準，限制共和黨州份所作出的限制，這反映兩黨在解決問題上有嚴重分歧。

民調也顯示，在限制選民還是選舉舞弊方面，哪更重要的問題上，兩黨也存在重大分歧。62%民主黨人認為有投票資格卻不獲投票，是個嚴重問題，但只有30%共和黨人如此認為。相反，63%共和黨人認為沒資格者卻去投票，是個重要問題，而僅有19%的主黨人如此認為。

有不少受訪的選民認為，限制選民投票或選舉欺詐都不是主要問題，期望雙方政客不要將投票政治化，應該撇開黨派之爭，為人民多做有益之事。

調查也顯示，51%贊成讓刑滿獲釋的重罪犯能夠投票，反對者也有20%。53%支持公民在投票日當天登記成為選民及投票，但27％反對。

通訊投票 民主黨 共和黨

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