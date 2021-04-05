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沾毒、酗酒與大嫂相愛 杭特全寫進回憶錄

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統次子杭特．拜登6日將出版個人回憶錄「美好的事物」(Beautiful Things，暫譯)。圖為他4日接受CBS電視訪問。(電視截圖)
拜登總統次子杭特．拜登6日將出版個人回憶錄「美好的事物」(Beautiful Things，暫譯)。圖為他4日接受CBS電視訪問。(電視截圖)

拜登總統次子杭特·拜登(Hunter Biden)訂於6日出版個人回憶錄「美好的事物」(Beautiful Things，暫譯)，被紐約時報評為「拳拳到肉」，指杭特「沒有為其上癮行為找藉口，同時描述了他『在人群中長期的不安全感和孤獨』。」

杭特在序言裡赤裸裸寫道，「我是個51歲的父親，扶養了三個漂亮女兒。我曾在華府街頭買古柯鹼，在洛杉磯旅館自製毒品；曾嚴重酗酒到買完酒走回公寓，中間不過隔一條街，就忍不住半路開瓶痛飲。」

回憶錄細數家族故事、杭特的悲傷及上癮者的哀嚎。書中提到1972年那場讓他母親和年僅一個月的小妹妹喪命的車禍，當時年僅三歲的杭特與四歲的哥哥波(Beau)都在車上；杭特也談到他與波的遺孀荷莉．拜登(Hallie Biden)之間的情愛，始於「我倆都想緊緊抓住那失去的愛」。

拜登總統次子杭特．拜登6日將出版的個人回憶錄「美好的事物」(Beautiful ...
拜登總統次子杭特．拜登6日將出版的個人回憶錄「美好的事物」(Beautiful Things，暫譯)。(取自亞馬遜網)

杭特提到自己20多歲就嗜酒成癮，一生中數度戒酒，但多次復發。他曾一喝酒就是12到16小時，體重直落20磅，「除了酒舖裡賣的東西，什麼也沒吃，只吃薯片、拉麵之類，最後我的肚子甚至連麵條都吃不下去」。

杭特直言不諱地描述自己從吸毒到自製毒品的過程，還提到他曾向一個無家可歸的癮君子買毒品，後來兩人同住，形成上癮者之間的「共生關係」，難以自拔。

書中，杭特花了18頁細述他被捲入的烏克蘭電郵門事件；杭特2019年在烏克蘭能源財團「布里斯馬控股」掛名董事。他寫道，「這起導致總統被彈劾的事件，讓我陷入十年來最大也最陳腐的政治無稽之談的核心」。

但「紐時」指出，杭特強調自己「沒做任何不道德的事情，也從未被控犯下錯誤」。

杭特將現在能清醒度日，歸功於現任妻子梅麗莎(Melissa Cohen)；兩人在2019年只見面六天就結婚，育有一名一歲男孩，以杭特去世的哥哥波取名。

拜登 毒品 烏克蘭

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