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貝納新書爆料共和黨 點名「瘋子」「白癡」亂咬人

編譯潘勛／綜合4日電
前共和黨籍眾院議長貝納的新書「論眾院：華府回憶錄」(On the House: A Washington Memoir，暫譯)。(取自亞馬遜網)
前共和黨籍眾院議長貝納的新書「論眾院：華府回憶錄」(On the House: A Washington Memoir，暫譯)。(取自亞馬遜網)

共和黨籍國會眾院議長貝納(John Boehner)在自撰新書中點名黨內「瘋子」及「白癡」，比如聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)是個「魯莽的渾球」、前聯邦眾議員巴赫曼(Michele Bachmann)是「失心瘋」，而自己因為證實前總統歐巴馬出生在美國，還挨猛烈批評。

「每日郵報」2日報導，菸酒不離手的貝納把新書取名為「論眾院：華府回憶錄」(On the House: A Washington Memoir，暫譯)，他在書中踢爆：共和黨認定歐巴馬「私底下是肯亞裔穆斯林，是美國叛徒」。貝納另回憶自己不時與福斯新聞網(Fox News)爭吵，很討厭該新聞台的保守派政治訊息，還把「邊緣」政客打造為「明星」。

貝納提到福斯1990年代剛創台，自己與媒體大亨梅鐸(Rupert Murdoch)見面時，多次意見不合，而福斯高層艾爾斯(Roger Ailes)「沈溺於陰謀論，執迷於(歐巴馬)出生地陰謀論」。

2010年期中選，茶黨大勝，貝納獲推選為眾院議長，他相信共和黨就在當時開始轉向；2011年，他接受國家廣播公司明星主播威廉斯(Brian Williams)專訪，談歐巴馬出生地有疑的謠言，而他回答說，夏威夷州既已表明歐巴馬總統出生於當地，「這對我就夠了」；他「純粹說出事實」，但共和黨對此一頓猛批，那種反應「好像以為我說(前總統)雷根是共產黨了。」

貝納還寫道，自己當時察覺「失心瘋」取得的權力比共和黨高層還要大，說了出來，「各式各樣的潑糞，用電子郵件、信函、電話灑來，足足兩個星期」，「我曉得會聽到瘋話，但居然那麼多，真是嚇人」。

貝納寫道，「當時鬼話甚囂塵上，叫新擔任眾院議長的我，很難跟歐巴馬達成任何協議。當然，必須承認歐巴馬自己也無能為力」。

2011年，茶黨運動幫忙共和黨在期中選舉斬獲眾院多數，貝納當選議長，但他在回憶錄中寫道，就算是白癡，當時掛共和黨籍，都可能當選，而那種人還不在少數。

共和黨 歐巴馬 眾院

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