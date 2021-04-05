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前保鑣爆川普「借錢買漢堡不還」 為杯咖啡怒吼梅蘭妮亞

記者顏伶如／綜合報導
曾在蘇格蘭為前總統川普擔任過五年保鏢的麥凱(Kevin McKay)。(取自推特)
曾在蘇格蘭為前總統川普擔任過五年保鏢的麥凱(Kevin McKay)。(取自推特)

「每日郵報」(DailyMail)報導，曾在蘇格蘭為前總統川普擔任保鏢長達五年的麥凱(Kevin McKay)接受專訪時說，這段經驗害得他的人生因此毀掉，與結髮23年的妻子離異，還因欠稅而遭稅務機關追討。他說，工作期間必須忍耐川普怨聲載道，川普愛與人吵架，動不動就耍脾氣。

50歲的麥凱說，自稱億萬富豪的川普曾向他借錢130多元購買麥當勞起司漢堡，但到現在都還沒還錢。他說，很詫異川普向保鏢借錢買速食，雖承諾會還錢，到頭來卻一直賴帳。

他說，在川普手下工作期間，經常想著川普大概會說「凱文，這是我欠你的錢」，卻從未發生。

麥凱說，剛開始在川普手下做事時，覺得川普為人還可以，「不過，我想我們大家都看到了，他是個言而無信的人」。

麥凱說，川普2008年從私人高爾夫球場前往蘇格蘭亞伯丁(Aberdeen)途中，要求買麥當勞餐點以便在飛回紐約的航程果腹，川普身上沒帶英磅，因此要麥凱代墊現金。

麥凱說，他答應川普之後便為六部車一行人埋單，總共購買約20個漢堡配薯條，還有約10或15杯可樂，共約花了95英磅，川普則說「錢會還你的」，但後來卻絕口不提，他也不好意思開口。

麥凱表示：「對我來說，這筆錢不算少，因為我在川普手下工作，一個月約賺2700美元。」

麥凱指出，他曾看過川普對妻子梅蘭妮亞發飆、恐嚇包商、威脅不夠配合的地主；蘇格蘭經常颳強風，但川普非常講究保持完美髮型。

他說，某天早上，梅蘭妮亞端了咖啡給川普，川普卻大怒說道：「我不喝，我們等下再談。」他也說，川普使用固定品牌的髮膠固定髮型，「他的頭髮是真的，這點我很確定」。

麥凱已於2012年遭川普開除，麥凱替川普工作的時間，剛好是川普打算在蘇格蘭巴爾莫迪(Balmedie)興建一座夢幻高爾夫球場之際。

川普 梅蘭妮亞 麥當勞

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