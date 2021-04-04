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工程車有無拉手煞車？邊坡未設護欄… 台鐵太魯閣慘禍7大疑點

本報系記者╱連線報導
台鐵太魯閣號意外，事故現場3日舉行招魂儀式，家屬哭斷腸，令人鼻酸。(記者潘俊宏／攝影)
台鐵太魯閣號意外，事故現場3日舉行招魂儀式，家屬哭斷腸，令人鼻酸。(記者潘俊宏／攝影)

台鐵太魯閣號撞車事故，肇因直指施作明隧道的廠商工程車釀禍，儘管台鐵內部定調「廠商疏失」，不過邊坡工程的工期一再延宕，對列車通過的安全防護，台鐵委外工程管理權責模糊，也缺乏明確監工機制，土木工程界人士批評，事故現場邊坡沒設置護欄，「這不是人禍，什麼才是人禍？」

交通部政次王國材直言，台鐵必須檢討，他個人認為「初步看來有疏失」，但仍要待運安會與檢調單位調查後，有明確調查結果再談。針對危害預防措施，施工廠商疏失程度、台鐵局是否督導疏失，將在兩個月內完成調查。

這次事故至今仍有七大疑點尚未釐清，包括工地主任為何停工又返回現場，工程車到底有無拉手煞車？工地腹地不小，但工程車為何卻違停在斜坡上？營造商是否有提送施工防災計畫書及交通維持計畫書？廠商有諸多不良紀錄卻得標，台鐵是否知情？站票販售是否和死傷人數有關？

台北市土木建築學會理事長余烈強調，政府公共工程都會要求廠商提交施工防災計畫及交通維持計畫書，「如果當初有提交，並且送外部審查，相信太魯閣號就不會出事」。

余烈解釋，依照現場環境，理應在爬坡左側做護欄，且護欄不是隨便做做，要以每根長達七、八米的鋼板樁、H型鋼或鋼軌樁打進土裡，露出地面約一米，打在爬坡左側一整排，假設有做護欄，不論是工程車、落石、木頭滑落邊坡，都不會掉入鐵軌，因此施工防災計畫很重要。

余烈說，現在顯然事故現場邊坡沒有設置護欄，太魯閣號事故發生，身為業主的台鐵責任很大，難辭其咎，因此要追問的是，當初營造廠商是否有提送這兩項計畫書？假設有提送，計畫書是送外部審查，還是台鐵自己審？

消基會交通委員會召集人李克聰指出，任何工程合約都應該包含風險管理的概念，像這次發生事故的邊坡未設置防護措施，凸顯的是台鐵及施工廠商缺乏風險預防觀念。

李克聰說，工地施工的防護措施需要因地制宜，事先評估地形、環境、工地特性等，評估為了防止何種飛落物體掉落軌道，才知道要設置何種防護措施。

台鐵副局長杜微說，合約中規定，工區外圍應該要設置圍欄，出入口也要管制，包商都有做到，但事故邊坡旁並無明文規定，但有要求工區安全防護。

太魯閣號撞車7大疑點
太魯閣號撞車7大疑點
太魯閣號事故釀重大傷亡，工程人員3日出動大型吊掛機具，要將卡在隧道內的車廂拖出。...
太魯閣號事故釀重大傷亡，工程人員3日出動大型吊掛機具，要將卡在隧道內的車廂拖出。(記者余承翰／攝影)

台鐵 太魯閣號

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