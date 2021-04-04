台鐵太魯閣號慘禍／遺體破碎 修復師不禁哽咽

台鐵太魯閣號 事故造成重大死傷，上百名遺體修復師團隊前往花蓮協助，首批58人抵達後，2日晚11時開始徹夜進行修復，有修復師說，很難想像殯儀館同時有十多組家屬等待、認屍痛哭的畫面，看了讓人很難過。由於不少遺體破碎，連曾參與過多次重大事件的修復師都覺得心理壓力沉重。

彰化「七六行者遺體美容團隊」召集人陳修將，曾在普悠瑪事故投入遺體修復工 作，他說這次傷亡情況比較嚴重，殘肢較多，遺體破碎程度較高，修復難度也提升，修復師除體力消耗嚴重，不少罹難者家人在認屍過程中，哭到昏厥、腿軟，讓他們的心理壓力也非常沉重。

此次事故造成51人死亡，年紀最小的死者是四歲女童。陳修將說，女童母親到殯儀館裡，哭到近乎昏厥。因女童遺體受損程度較高，需要較多時間整理修復，修復師手邊紀錄的照片盡是女童遺體破碎的畫面，陳修將看著都不禁哽咽，為避免二次傷害，當下拒絕女童母親想看照片的請求，只告訴她「拜託給我們一些時間，幫妹妹整理得好好的，再還給您。」

修復師們至3日晚已完成十具遺體修復，其中有兩名青少年。陳修將表示，目前的資訊約有三分之一是青少年或孩童，包括開放性骨折，內部骨骼碎裂，頭臉或軀幹嚴重變形，顱骨若破裂變形須重新沾合，骨頭缺損會用人工骨縫合，但半數遺體有嚴重斷肢，即便臉部可辨識，須等到斷肢比對，確認斷肢主人才能接起來。

有些遺體因受損程度高，須經DNA比對後才能進行修復，刑事局鑑識中心與法醫研究所都加班比對檢體，希望盡速比對完成。