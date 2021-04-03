駕車撞國會警 1死1重傷……嫌犯遭擊斃

國會山2日發生歹徒駕車衝撞警察案件後，國民兵加派人力維安。(歐新社)

年初導致五人死亡的國會暴動將滿三個月，2日國會附近再度發生凶案；25歲的伊斯蘭教信徒葛林(Noah R. Green)駕車衝向國會，導致警察 一死一重傷，國會大廈封鎖數小時，嫌犯也中槍送醫不治；警方初步排除恐怖恐擊可能，拜登 總統以聲明悼念殉職警員伊萬斯(William Evans)，白宮和國會均降半旗哀悼。

國會警察代理局長皮特曼(Yogananda Pittman)表示，葛林2日下午近1時駕一輛藍色轎車，衝向國會大廈的北部入口，撞傷伊萬斯和另一名國會警員後下車，接著持刀撲向警察，至少一名警察被刺傷。

駕車衝撞國會被警方開槍擊中的葛林，送醫後不治。(Getty Images)

警方隨即開槍擊中並逮捕葛林，最後受重傷的葛林與警員伊萬斯皆在醫院不治身亡。

25歲的葛林來自印第安納州，近期住在維吉尼亞州；雖然警方目前排除恐怖主義攻擊，但葛林先前的臉書帳號顯示，他是一名伊斯蘭教信徒，曾發文表示，「害怕聯邦政府控制我的思想。」

葛林的臉書帳號目前已被刪除，該帳號顯示他曾是一名校足球運動員，曾撰文表達對伊斯蘭國家領導人的敬佩，也曾在近期透露自己深受「恐懼、飢餓、貧窮」之苦，並因新冠疫情下的失業問題、政治紛爭等感到沮喪，但是「信仰支撐我走過一切。」

國會山2日發生持刀歹徒駕車衝撞警察案件，警方在現場調查涉案車輛。(歐新社)

從警18年的伊萬斯是今年第三名在暴力案件中殉職的國會警員，42歲的國會警察斯科尼克(Brian Sicknick)在1月的國會暴亂中受傷身亡，51歲的里本古德(Howard Liebengood)在應對國會暴亂後不久自殺身亡。

警方2日下午封鎖國會大廈數小時，引導國會內部及附近人員留在室內並遠離門窗；目前國會仍休會，拜登總統2日稍早也已離開華府 ； 華府代理警察局長康提(Robert Contee)表示，仍在調查葛林的作案動機。

2日殉職的伊萬斯是國會警察急救部的一名成員，從警18年。(警方提供)

拜登透過聲明，悼念殉職警員伊萬斯，向其親屬表達關切，同時致敬國會警察和國民兵；國會眾議長波洛西(Nancy Pelosi)下令國會大廈降半旗悼念，稱伊萬斯為「民主中的烈士」，是一名勇敢且無私的英雄；大華府官員也紛紛發推文表態，並為受害者祈禱。

華府1月發生國會暴亂至今，附近的圍欄和鐵絲網尚未全部撤除，部分國民兵也仍留守華府；部分官員認為過度防護可能製造恐慌且影響市民生活，但支持維安升級的官員表示，犯罪分子不會在國會暴亂後罷休，未來恐怕會有更多隱患。