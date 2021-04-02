400萬人買槍 3月售槍史上次高 不少是被逼出來的亞裔美國人

最新一波購槍者，不少是被仇恨亞裔犯罪逼出來的亞裔美國人。圖為佛州一家槍店員工正為顧客檢查槍枝。(Getty Images)

上月16日亞特蘭大發生案摩院濫殺事件後，美國 在兩周內傳出至少三宗重大槍擊案，國會又開始嚴肅研議修法限槍，導致購槍民眾大增，3月購槍背景查核次數破紀錄，而頻傳的針對亞裔 攻擊案也讓亞裔購槍大增。

聯邦調查局說，全美國3月提出購槍背景查核申請的人達470萬，比2月多了36%；根據全國射擊運動聯盟統計，購槍申請人中，超過200萬申請者是購買新槍。

射擊運動聯盟是槍械業者的組織，它根據FBI的背景查核統計，就可比對出實際銷售槍枝數；該聯盟發言人歐利瓦(Mark Oliva)1日說，最新一波購槍潮不少是被仇恨亞裔犯罪逼出來的亞裔美國人，擁槍者的族裔背景「愈來愈接近美國的人口分布比例。」

歐利瓦說，3月新槍銷售數量是史上第二高紀錄，僅次於2020年3月；他說，這波購槍熱潮是國會討論槍械管制法案刺激出來的。去年3月賣出230萬枝新槍，則是新冠避疫措施導致。

歐利瓦說，政治人物紛紛呼籲全面禁止某一類型武器，準備嚴格限制槍械的交易與使用，顯然是驅使民眾趕緊「備妥火力」的主因；拜登 總統呼籲國會禁絕高火力槍枝，降低喪命於槍擊案的人。

民主黨主控的國會眾院已通過兩個擴大背景查核要求的法案，幾乎所有槍械的買賣與轉手，都需先經過背景調查，共和黨在參院雖已失去過半數席位的地位，民主黨要廢掉「費力把事拖」議事規則，逕行票決，需先徵得共和黨至少10票同意，否則拜登恐怕永遠無法簽署眾院通過的兩法案，然後公布實施。

今年1月也是購槍熱季，也有400多萬人申請購槍，原因則是國會暴亂；1月和3月購槍人數超過400萬，是1998年FBI開始「背景查核」業務以來所僅見。

2020年則是購槍人數最多的年份，理由除了病疫關閉百業多數人在家上班上課，「有槍才有安全」，種族平等示威浪潮引發社會不安，也是民眾欲擁槍自保的原因。