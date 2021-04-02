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南加州槍擊濫殺…母以身擋子彈 仍救不回9歲兒

編譯柯立偉／綜合2日電
南加州橙市31日發生濫殺案，四死兩重傷，死者包括一名九歲兒童。案發後兩名警察在現場蒐證。(美聯社)
南加州橙市31日發生濫殺案，四死兩重傷，死者包括一名九歲兒童。案發後兩名警察在現場蒐證。(美聯社)

洛杉磯警方1日表示，3月31日發生在橙市(Orange City)優諾菲大樓(Unified Home)的槍擊案，造成四人死亡。執法人員表示，其中一名已受槍傷的母親把九歲兒子緊緊抱在懷裡，試圖避免兒子遭受波及。母親雖然幸運存活，但男童仍不幸死於母親懷中。

警方已確定槍手身分，一名現年44歲、居住於富樂頓(Fullerton)的男子岡薩雷斯(Aminadab Gaxiola Gonzalez)，現已被送往醫院急救，身受重傷但情況穩定，預料沒有生命危險。

3月31日下午，岡薩雷斯進入主要進行房屋拖車買賣的優諾菲大樓，用自己的腳踏車鎖把庭院大門鎖住後犯案。警方表示到達現場時，兇嫌仍在大開殺戒，直到警方破壞鎖頭，經過一番駁火方才制止。壓制兇嫌後，警方在他身上搜獲一把半自動手槍，並在背包中發現子彈、手銬，以及胡椒噴霧劑等犯罪工具。

而後在警方將該名保護幼子的母親與兇嫌送醫後調查現場，又發現一男兩女共三名死者。男性死者在該棟大樓裡發現，兩名女性死者則分別在樓梯間和另一棟建築物裡尋獲。這起悲劇包含該名九歲男童共造成四人死亡，以及兇嫌和保護幼子的母親共兩人受傷。

警方表示，死者身分直到與家屬聯繫上以前，都不會公布。

加州這起槍擊案是全美短短兩周以來發生的第三次大規模槍擊事件，前兩起是3月16日喬治亞州的亞特蘭大槍擊案，造成六名亞裔女子死亡；及3月22日科羅拉多州圓石市(Boulder)的超商槍案，共十人死亡。

但與前兩起槍案不同的是，橙市警方表示已確認槍手認識受害者，排除隨機犯罪的可能。警方發言人珍妮佛‧阿默特(Jennifer Amat)指出：「初步調查顯示，犯罪動機應該是槍手與每一名受害者間，在商業或人際關係上的糾紛。」

槍擊 超商 加州

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