商業糾紛？私人恩怨？南加州槍擊濫殺…4死2重傷

南加州橙市31日發生濫殺案，四死兩重傷，死者包括一名九歲兒童。(路透)

南加州 橙市(Orange City)一棟兩層樓的辦公樓宇3月31日傍晚發生濫殺案，導致四人死亡，兩人重傷，死者包括一名九歲兒童；警方1日表示，現年44歲的男子岡薩雷斯疑與受害者有商業糾紛和私人恩怨而痛下殺手；他也在事件中被警方開槍打成重傷。

兇嫌鎖死出入口後大開殺戒

這起橙郡(Orange County)20多年來最嚴重的槍擊 案發生於31日下午5時半左右，槍手闖入這棟辦公樓，鎖住出入口大開殺戒；警方在案發後迅速趕到，但因兇嫌將辦公區通往中庭的兩個出入口用自行車鏈條鎖鎖住，警方先在門外與嫌犯駁火，待破壞鎖鍊被後再衝入，槍擊事件在幾分鐘內結束。

槍擊事件發生的「Unified Homes」是一家提供房地產服務及活動屋仲介公司；警方表示，兇嫌認識所有受害者，「此案並非隨機的暴力行為」。

家住附近富樂頓(Fullerton)的兇嫌岡薩雷斯被警方擊中，身受重傷送醫，情況穩定。

橙郡警局巡官珍妮佛‧阿梅特(Jennifer Amat)表示，警方在辦公樓內找到一把半自動手槍，以及槍手攜帶裝有胡椒噴霧、手銬和彈藥的背包。警方懷疑嫌犯與所有受害者之間存在著商業和個人糾葛有關。

郡檢察官思必策(Todd Spitzer)表示，四名死者中，有一名九歲男孩，他的母親受到重傷，是此槍擊案唯一倖存者；有一名男性在建築外側樓梯處死亡，兩名女性死在辦公室內。

「不要動，不然我開槍打你」

警方表示，這棟位在洛杉磯東南部橙市一處兩層辦公建築裡面有各式各樣的商家，槍手顯然是衝著Unified Homes而來；警方據報趕抵現場時仍可聽到槍聲，攻入辦公室後，立即發現倒臥在地的受害者和槍手；事件在幾分鐘內結束，沒有警察 受傷。

兇嫌疑似使用一長一短兩槍作案，一把可能是霰彈槍，另一把是半自動手槍；警方在疑似兇手攜帶的背包中還發現彈匣。

附近居民史密斯(Tim Smith)1日表示，他家後院與案發辦公室僅隔著停車場，案發時他在屋後先聽到三聲連發槍響，然後再三聲連發，最後又有四聲連發。「槍響後，我聽到的第一句話是『不要動，不然我開槍打你』。」

當地多以租賃公寓為主，還有倉庫等物業，並非繁華的商業鬧市區；一位不願具名的西裔女子表示，她在此住了13年，從未聽聞槍擊案件，「就連夜晚在路上走路的行人都很少」。

思必策表示，他將考慮求處嫌犯死刑；「我們將竭盡所能，為這些家庭伸張正義。」