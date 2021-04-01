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2018在麻州圖書館無故刺死1女 華男判無罪 被送進精神病院

記者胡玉立／綜合報導
三年前在麻州溫徹斯特公共圖書館刺死一女刺傷一男的27歲華裔男子姚杰飛(坐者右)，3月31日因精神疾病被判無罪，但長期在州精神病院接受治療。(NBC電視截屏)
三年前在麻州溫徹斯特公共圖書館刺死一女刺傷一男的27歲華裔男子姚杰飛(坐者右)，3月31日因精神疾病被判無罪，但長期在州精神病院接受治療。(NBC電視截屏)

2018年在麻州溫徹斯特公共圖書館無故刺死一女刺傷一男的27歲華裔男子姚杰飛(Jeffery Yao，音譯)，3月31日因精神疾病被判無罪；歷經一整天的審判，麻州米德賽克斯高等法院(Middlesex Superior Court)法官凱特·圖特曼(Kathe Tuttman)裁定，姚杰飛需長期在州精神病院接受治療。

米德賽克斯地區檢察官瑪麗安·瑞安(Marian Ryan)辦公室發出聲明指出，姚杰飛接受了三位專家評估，其中兩位來自辯方；三位專家都認為他沒有刑事責任，因為「他既沒有足夠能力去理解自己行為的不當性，也沒有能力使自己的行為符合法律要求」。

檢方表示，2018年2月姚杰飛在溫徹斯特公共圖書館，從後方接近當時22歲的戴安·史特里克(Deane Stryker)，用10吋長的獵刀刺了她20次；史特里克帶著背上的刀逃離圖書館，送醫後不幸身亡。當時在現場試圖協助史特里克的的77歲男子手臂遭姚杰飛割傷，也送醫治療。

姚杰飛的律師卡尼(J.W. Carney Jr.)稍早聲明指出，專家確定，姚杰飛在攻擊他人之際，出現精神分裂症和偏執狂妄想的急性症狀，並出現幻聽。

法庭文件稱，三名專家都表示，姚杰飛攻擊史特里克，是因為他認為威脅他的聲音之一就是來自於她；紀錄也顯示，姚杰飛的精神病史可溯至2013年，被要求住院八次。

死者史特里克當時是緬因州波特蘭的新英格蘭大學整骨醫學學院一年級學生；該校校長在悲劇發生後表示，史特里克希望成為一名醫生，她是家庭暴力和心理健康意識的倡議者，負責帶領解說，也是同儕支持組織成員。

姚杰飛原本被控一級謀殺罪，若被定罪，將被判終身監禁。在法官判決後，他被送往麻州安全層級最高的布里奇沃特州立醫院(Bridgewater State Hospital)；若確定不再患有精神疾病，且不會對社區構成危險，有朝一天可被釋放。

檢察官瑞安聲明指出，全案裁決是根據醫學專家調查結果強制做出，「這並未改變我們的信念，即姚杰飛對社會大眾持續構成嚴重風險，必須長期待在布里奇沃特州立醫院。」

麻州 圖書館 凱特

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