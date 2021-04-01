拒打疫苗者大減 美國「群體免疫」露曙光

政府調查顯示，拒絕接種新冠病毒疫苗 的人數大幅縮減，群體免疫漸露曙光；多州4月相繼開放所有成人接種疫苗，其中又以非裔 成人的接種意願改變最明顯，但也有部分共和黨和福音派基督徒仍拒絕接種疫苗。

聯邦人口普查局(U.S. Census Bureau)、聯邦疾病防治中心(CDC)，以及國家衛生統計中心(National Center for Health Statistics) 3月3日到15州訪查近8萬名成人發現，約17%成人表示，絕對或可能不會接種疫苗，較1月調查減少22%。這波降幅源自於可能不會打疫苗者銳減，但絕對不打疫苗的人數仍未顯著改變。

南部州拒打疫苗者仍重，但觀望的人數大幅減少，尤其是阿拉巴馬州 、路易斯安納州，以及南北卡羅來納州。

遲疑是否打疫苗的非裔人數也大幅縮減，1月時拒絕打疫苗的非裔比白人多出13個百分點，時至3月中此差距縮減至5個百分點。

年輕人的接種意願仍是一大挑戰，1月時有25%的18歲到39歲受訪者表示絕對不會或可能不會接種疫苗，近期受訪僅減少5個百分點。

另據凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)3月15日到22日隨機訪查1862名成人發現，61%成人已打第一劑或有想要接種，比1月調查時的47%還高。

其供改變最多的是非裔，2月以來，至少增加14%非裔成人有意願接種，來到55%，但仍落後其他族裔，拉丁裔61%、白人64%。

非裔對抗新冠聯盟(Black Coalition Against Covid)創辦人塔克森(Reed Tuckson)盛讚疫苗接種意願提升，「這些數據和軼事回應，有助鼓勵並進一步支持疫苗接種取得便利性的需要」。

整體而言，仍在觀望的群體已從1月的31%減至目前的17%。

CDC截至3月30日的數據顯示，七天平均接種疫苗數量為277萬劑，較前一周還多。