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英變種病毒肆虐 在美「年輕族群」蔓延

編譯林梅婕／綜合31日電
英國變種病毒「B.1.1.7」持續大規模擴散，且快速地在年輕族群中傳播；巴西一實驗室正在做基因檢測，包括英國變種病毒。(Getty Images)
英國變種病毒「B.1.1.7」持續大規模擴散，且快速地在年輕族群中傳播；巴西一實驗室正在做基因檢測，包括英國變種病毒。(Getty Images)

英國變種病毒「B.1.1.7」持續大規模擴散，近日更逐漸成為年輕族群感染新冠肺炎的主要來源，甚至嚴重影響歐洲國家；公衛專家提醒民眾，由於最近確診和住院人數都在上升，未來幾個月切勿鬆懈防疫，應嚴格遵守口罩命令並保持社交安全距離。

知名傳染病學家歐斯特宏(Michael Osterholm)3月30日向有線電視新聞網(CNN)表示，更具傳染力且更致命的英國變種病毒正快速地在年輕族群中傳播；但他強調，若民眾嚴守防疫就能抵抗這波疫情：「忍耐一下，如果到夏天之前能獲得足夠的疫苗，我們就有機會戰勝病毒。」

在白宮簡報會議上，聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)也提醒，國內最近七日的平均確診及住院人數都有上升的趨勢。

瓦倫斯基指最近七日的平均單日新增確診為6萬2000例，與上一個循環相比成長12%；至於住院率則從每日平均的4600人，上升至4900人。

基於全美現階段僅16.4%的人口完成疫苗接種，公衛官員們更擔心美國會步上歐洲國家的後塵；瓦倫斯基說：「我們在美國觀察到的疫情趨勢與歐洲國家非常類似，好比幾個禮拜前的德國、義大利和法國。」

歐斯特宏更強調，美國是唯一放寬防疫措施的國家：「疫情的發展將取決於我們決定讓國家開放到什麼程度；合理的推斷，我們正在替變種病毒製造機會。」

輝瑞青少年疫苗試驗100%有效

輝瑞藥廠(Pfizer)日前針對12歲至15歲的青少年展開疫苗試驗，並在3月31日釋出最新臨床數據，指他們的疫苗對該族群能達到100%有效。

目前緊急使用授權命令限定16歲以下未成年不得接種該疫苗，因此輝瑞也表示將盡快向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)遞交試驗報告，擴大疫苗適用年齡。

變種病毒在歐洲國家的感染人數也不斷上升；目前法國的加護病房中，新冠肺炎患者已超過5000人，為去年4月以來新高；土耳其官員也宣布，該國的單日確診人數已創新高，其中大多是感染英國變種病毒。

而加拿大同樣受到該變種病毒的影響，論新增確診案例、重症及住院的人數都在日益劇增，而且感染者許多都是年輕人。

疫苗 變種病毒 美國

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