企業、富人埋單？ 拜登基建增稅引不滿

拜登 總統訂31日在匹茲堡市公布標價高達4兆元的第一階段基礎建設計畫，改善大眾運輸；但這項計畫卻要企業及富人埋單，而非「用路人」及駕駛，招致商業團體批評。

企業團體和兩黨議員希望拜登提高燃料稅，美國 的燃料稅自1993年推行以來，一直維持在全球低點，同時也希望推行里程稅(mileage tax)，盼能透過電動車普及，彌補全國高速公路基金的漏洞。

運輸部長布塔朱吉29日表示，燃料稅存在政治風險且對許多低收入戶者負擔沉重，他們的通勤路程往往較長，因此白宮 拒絕這項建議。

熟悉內情的兩名消息人士透露，拜登預料將提出數十年來最大的聯邦增稅計畫，包括恢復企業稅至28%，推翻前總統川普2017年的稅改成果，並對高收入者提高邊際稅率(marginal tax rate)。

白宮幕僚表示，由於目前利率創歷史新低，拜登可能仰賴部分聯邦借款資助該計畫。

無論計畫內容為何，都得經過兩黨、經濟學者及學術界辯論，盼能以最好的方式在新冠肺炎仍未歇之際，輔助美國重啟經濟活動。

「總統有一番計畫改善我國的基礎建設，他也有籌資計畫」；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)29日說，若議員不喜歡，「我們樂意參考他們的提案。」

美國近5萬哩的洲際公路當年曾是全球化時代的基礎建設項目之一，但高速公路信託基金(Highway Trust Fund)自2008年以來持續虧損。

國會預算預估員警告，若無新的資金來源，赤字可能在2031年擴大至2070億元。

拜登矢言不會對年收入40萬元以下的國民增稅，希望增加富人與企業的稅賦，以資助聯邦計畫；但美國商會 (US Chamber of Commerce)等影響力很大的商業團體認為，「使用者付費」才合理。