華裔首位 女法官潘愉 獲拜登提名DC聯邦法官

華裔女法官潘愉獲拜登提名出任華盛頓特區地區法院法官；潘愉在2009年被歐巴馬總統提名，擔任華盛頓特區最高法院法官；圖為潘愉2009年在國會出席任命聽證。潘愉的父親潘無競(左後)、母親羅丹玲(右後)都出席聽證。(本報資料照)

拜登 總統30日提名 一批聯邦上訴法院及地院法官人選，人選背景十分多元，華裔女法官潘愉(Florence Y. Pan)也被提名出任華盛頓特區地區法院法官；這份提名名單既實現競選承諾，又可部分抵銷前總統川普大舉任命220多名保守派法官且大多為白人的司法界現況，更重新界定聯邦法官的資格。

紐約時報30日報導，拜登發表聲明，提名11人出任聯邦地院及巡迴上訴法院法官，填補聯邦法院的開缺，動作之快數十年來僅見；拜登的助理群表示，接下幾個月擬加速宣布另一波人選。

首波11人多元 有非裔 、穆斯林

拜登提名的11人中有九名女性，其中三名非裔女性補滿巡迴上訴法院的開缺，又以法官以凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)法官出任重要的華府特區巡迴上訴法院法官最受矚目。白宮另表示，如獲參院同意，將出現第一位穆斯林聯邦地院法官、第一位有色人種出任馬里蘭州聯邦法官。

潘愉在2009年被歐巴馬總統提名，擔任華盛頓特區最高法院法官至今；如順利過關，將是華盛頓特區聯邦地區法院首名華裔法官。

潘愉出任法官，是繼承祖父的志業。潘愉的祖父潘培敏，1949年前曾任中華民國行政法院推事，及司法行政部政務次長。潘培敏1949年隨國民政府遷台，她的父親潘無競及母親羅丹玲，則於1961年自台灣來美留學。

潘愉出生於紐約，在新澤西州長大，原來在賓州大學主修財務，並以最優異成績拿到學士學位，後來為興趣改行，進史丹福大學法學院，於1993年畢業後，曾在紐約南區聯邦地方法院，及聯邦上訴法院就職。

拜登表示，這一批人選具開拓性，都選自國家司法界最優秀、傑出人才。

設在芝加哥市的第七區巡迴上訴法院法官被提名人最合乎拜登這一波提名的要點；該法院唯一一位非裔法官2017年離職之後，前總統川普本有四次機會，提名種族多元的法官，但他沒那麼做，而是任命四位白人法官。

紐時認為，拜登的第一批聯邦法官人選，是想趁參院還由民主黨掌控，解決司法界族種失衡問題；川普偏愛白人保守派法官，而拜登想多元化，所挑人選不僅顧及族裔，還有被提名人的專業。

2014到2017年擔任歐巴馬白宮律師的艾格斯頓(Neil Eggleston)表示，現在真出現機會，得重塑司法界的現貌，讓法院更能反映國家現況、司法人士的專業。

過去幾十年，不論民主黨還是共和黨人當選總統，主要都由白人的聯合律師事務所及檢察官裡挑人出任法官；拜登的盟友表示，他長期擔任參院司法委員會主席，司法人事任命背景雄厚，現下定決心要任命經驗大不相同的法官；拜登另矢言要任命第一位非裔女性最高法院大法官。