我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

佛洛伊德案續審 目擊者淚訴：求警鬆腳 他冷血不理

美墨邊界收容所現況曝光 4100無證客人擠人 8成是獨行童

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府30日首度開放媒體記者進入美墨邊界地區一處無證兒童收容設施採訪；逾4000多名無證移民中有八成是無人陪伴的兒童。(Getty Images)
拜登政府30日首度開放媒體記者進入美墨邊界地區一處無證兒童收容設施採訪；逾4000多名無證移民中有八成是無人陪伴的兒童。(Getty Images)

拜登政府30日首度開放媒體記者進入美墨邊界地區一處無證兒童收容設施採訪；媒體報導，共計4000多名無證移民被安置在原可容納250人的簡易帳篷屋，環境相當擁擠，年紀最小的幼兒則睡在大型遊戲圍欄內鋪於地面的軟墊上。

成千上萬名包括兒童、青少年在內的無證移民，過去幾周陸續抵達美墨邊境，收容中心紛紛人滿為患；拜登總統面臨外界壓力，要求對邊境無證移民處理程序保持更多透明化。

聯邦海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)同意兩名美聯社記者以及一組哥倫比亞廣播公司(CBS)採訪團隊，代表所有媒體前往位於格蘭德河谷(Rio Grande Valley)，進入坐落德州唐納(Donna)的一處收容中心，採訪內容則與其他媒體分享。

美聯社報導指出，在30日當天，超過4100人被安置在位於唐納的移民收容中心，其中3400人是沒有成年人陪伴的兒童，其他則是攜家帶眷抵達美墨邊境。沒有成年人陪伴的兒童，絕大多數都在帳篷屋接受身分審查處理，然後被轉送到聯邦衛生部旗下機構，交由家人、親戚或擔保人(sponsor)帶回。

報導指出，無證孩童分為八區安置，由塑膠隔板區分，每區面積約3200平方呎(約297平方公尺)，內有數百名孩童。許多區裡孩童人數超過500人，孩童與孩童之間相當靠近，許多兒童躺在地上軟墊，身上蓋著保暖鋁箔毯(foil blankets)。

海關與邊境保護局格蘭德河谷代理分局長艾斯卡米利亞(Oscar Escamilla)說，每天約有250名至300名無證孩童進入設施，但離開的孩童人數卻非常少。

美聯社報導，年紀最小的孩童及中睡在遊戲圍欄內，包括由11歲哥哥負責照料的三歲女童，以及17歲少女媽媽所帶的剛出生嬰兒。

艾斯卡米利亞受訪時說：「我是一名邊境巡邏員，我投身這項工作並不知道會遇到這種狀況。」

拜登政府30日首度開放媒體記者進入美墨邊界地區一處無證兒童收容設施採訪；逾400...
拜登政府30日首度開放媒體記者進入美墨邊界地區一處無證兒童收容設施採訪；逾4000多名無證移民被安置簡易帳篷。(美聯社)
拜登政府30日首度開放媒體記者進入美墨邊界地區一處無證兒童收容設施採訪；逾400...
拜登政府30日首度開放媒體記者進入美墨邊界地區一處無證兒童收容設施採訪；逾4000多名無證移民被安置簡易帳篷，幼兒則睡在遊戲圍欄內的軟墊上。(美聯社)

美墨邊境 移民 拜登

上一則

民企太空夢熱門 維珍銀河號將試飛 SpaceX星艦又爆炸

下一則

企業、富人埋單？ 拜登基建增稅引不滿

延伸閱讀

拜登為4兆元基建計畫籌款 「夫妻增稅」挨轟懲罰已婚

拜登為4兆元基建計畫籌款 「夫妻增稅」挨轟懲罰已婚
剛受訓兩周返白宮 拜登愛犬又咬人

剛受訓兩周返白宮 拜登愛犬又咬人
華裔第1人 女法官潘愉 獲拜登提名DC聯邦法官

華裔第1人 女法官潘愉 獲拜登提名DC聯邦法官
拜登2兆美元基建計畫 傳公司稅從21%調至28%

拜登2兆美元基建計畫 傳公司稅從21%調至28%

熱門新聞

夫婦兩人育有一女。(本報檔案照片)

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

2021-03-26 21:50
許多國民都期待著第四輪、1400元的紓困支票，目前已有64名議員支持繼續發現金補助，直到新冠肺炎疫情結束。(美聯社)

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

2021-03-29 22:55
章瑩穎(左起)、紀夢奇、趙茜。(本報檔案照片)

章瑩穎、紀夢奇、趙茜...3華女橫死異鄉 悲劇背後的警示

2021-03-26 21:55
華裔網路鞋商Zappos創辦人謝家華。(美聯社)

WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

2021-03-27 12:44
全美接種新冠疫苗的人逐漸增加，但也出現注射疫苗後仍感染的案例。(美聯社)

打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診

2021-03-26 06:19

1張圖看疫情：美病故破55萬 已施打1億4581萬劑疫苗

2021-03-30 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職

亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職
仇視攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

仇視攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施
長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它
非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」

非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」
英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形

英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形