美墨邊界收容所現況曝光 4100無證客人擠人 8成是獨行童

拜登政府30日首度開放媒體記者進入美墨邊界地區一處無證兒童收容設施採訪；逾4000多名無證移民中有八成是無人陪伴的兒童。(Getty Images)

拜登 政府30日首度開放媒體記者進入美墨邊界地區一處無證兒童收容設施採訪；媒體報導，共計4000多名無證移民 被安置在原可容納250人的簡易帳篷屋，環境相當擁擠，年紀最小的幼兒則睡在大型遊戲圍欄內鋪於地面的軟墊上。

成千上萬名包括兒童、青少年在內的無證移民，過去幾周陸續抵達美墨邊境 ，收容中心紛紛人滿為患；拜登總統面臨外界壓力，要求對邊境無證移民處理程序保持更多透明化。

聯邦海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)同意兩名美聯社記者以及一組哥倫比亞廣播公司(CBS)採訪團隊，代表所有媒體前往位於格蘭德河谷(Rio Grande Valley)，進入坐落德州唐納(Donna)的一處收容中心，採訪內容則與其他媒體分享。

美聯社報導指出，在30日當天，超過4100人被安置在位於唐納的移民收容中心，其中3400人是沒有成年人陪伴的兒童，其他則是攜家帶眷抵達美墨邊境。沒有成年人陪伴的兒童，絕大多數都在帳篷屋接受身分審查處理，然後被轉送到聯邦衛生部旗下機構，交由家人、親戚或擔保人(sponsor)帶回。

報導指出，無證孩童分為八區安置，由塑膠隔板區分，每區面積約3200平方呎(約297平方公尺)，內有數百名孩童。許多區裡孩童人數超過500人，孩童與孩童之間相當靠近，許多兒童躺在地上軟墊，身上蓋著保暖鋁箔毯(foil blankets)。

海關與邊境保護局格蘭德河谷代理分局長艾斯卡米利亞(Oscar Escamilla)說，每天約有250名至300名無證孩童進入設施，但離開的孩童人數卻非常少。

美聯社報導，年紀最小的孩童及中睡在遊戲圍欄內，包括由11歲哥哥負責照料的三歲女童，以及17歲少女媽媽所帶的剛出生嬰兒。

艾斯卡米利亞受訪時說：「我是一名邊境巡邏員，我投身這項工作並不知道會遇到這種狀況。」