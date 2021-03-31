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民企太空夢熱門 維珍銀河號將試飛 SpaceX星艦又爆炸

記者張聲肇／綜合報導
太空探索公司30日的「星艦」火箭試飛，再度爆炸。圖為上一次試射。(Getty Images)
太空探索公司30日的「星艦」火箭試飛，再度爆炸。圖為上一次試射。(Getty Images)

民間探索太空的氛圍正炙，維珍銀河公司(Virgin Galactic)30日說，它旗下最新的太空船將在新墨西哥州沙漠試飛；不過，特斯拉執行長馬斯克創辦的太空探索(SpaceX)同日進行「星艦」(Starship)火箭試飛，卻再度爆炸。

維珍銀河主管表示，這艘在加州設計、製造的太空船可能夏天之前，就會在新墨州南部美國太空港進行滑翔飛行測試；若試飛成功，英國富豪、維珍銀河創辦人布蘭森爵士（Sir Richard Branson）將親自搭乘，奔向太空。

維珍銀河創辦人布蘭森爵士也有太空夢。(路透)
維珍銀河創辦人布蘭森爵士也有太空夢。(路透)

維珍銀河的最新太空船外表明亮如鏡，設計同時考量美學與功能；公司執行長柯爾格拉吉爾說，這種顏色可以保護飛船的熱力系統。

柯爾格拉吉爾說，希望有朝一日將載送付費乘客和科學試驗艙到太空旅遊和研究，也希望首班商業「航班」明年可以出發。

維珍銀河太空船已兩度成功抵達太空目的高度，第一次是2018年12月，第二次是去年6月。

亞馬遜老闆貝佐斯的藍源太空公司，元月也測試了一架新飛行器，兩家公司都希望經營太空生意。

太空探索公司30日也在試飛子彈外型的星艦火箭，不過飛行不到六分鐘，上面的攝影機就凍住，雖然從霧氣繚繞的德州南部看不清怎麼回事，錄影紀錄顯示已經爆炸，碎片如雨般掉落地面。

執行長馬斯克推文說，降落引擎點燃時出了問題；他說，升空時，三個引擎中就有一個已經出問題。

太空探索的「火星」型火箭，直立起來有50公尺高，都是不鏽鋼體，試飛目標高度是10公里，前三次試飛都在回程觸地前後爆炸。馬斯克的目標是2030年前能上火星。

太空探索公司30日的「星艦」火箭試飛，再度爆炸。圖為觀看的民眾。(路透)
太空探索公司30日的「星艦」火箭試飛，再度爆炸。圖為觀看的民眾。(路透)

太空 馬斯克 火星

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