民企太空夢熱門 維珍銀河號將試飛 SpaceX星艦又爆炸

民間探索太空 的氛圍正炙,維珍銀河公司(Virgin Galactic)30日說,它旗下最新的太空船將在新墨西哥州沙漠試飛;不過,特斯拉執行長馬斯克 創辦的太空探索(SpaceX)同日進行「星艦」(Starship)火箭試飛,卻再度爆炸。

維珍銀河主管表示,這艘在加州設計、製造的太空船可能夏天之前,就會在新墨州南部美國太空港進行滑翔飛行測試;若試飛成功,英國富豪、維珍銀河創辦人布蘭森爵士(Sir Richard Branson)將親自搭乘,奔向太空。

維珍銀河創辦人布蘭森爵士也有太空夢。(路透)

維珍銀河的最新太空船外表明亮如鏡,設計同時考量美學與功能;公司執行長柯爾格拉吉爾說,這種顏色可以保護飛船的熱力系統。

柯爾格拉吉爾說,希望有朝一日將載送付費乘客和科學試驗艙到太空旅遊和研究,也希望首班商業「航班」明年可以出發。

維珍銀河太空船已兩度成功抵達太空目的高度,第一次是2018年12月,第二次是去年6月。

亞馬遜老闆貝佐斯的藍源太空公司,元月也測試了一架新飛行器,兩家公司都希望經營太空生意。

太空探索公司30日也在試飛子彈外型的星艦火箭,不過飛行不到六分鐘,上面的攝影機就凍住,雖然從霧氣繚繞的德州南部看不清怎麼回事,錄影紀錄顯示已經爆炸,碎片如雨般掉落地面。

執行長馬斯克推文說,降落引擎點燃時出了問題;他說,升空時,三個引擎中就有一個已經出問題。

Looks like engine 2 had issues on ascent & didn’t reach operating chamber pressure during landing burn, but, in theory, it wasn’t needed.



Something significant happened shortly after landing burn start. Should know what it was once we can examine the bits later today.