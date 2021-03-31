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SpaceX「素人太空員」公布 4人9月飛太空

記者胡玉立／綜合報導
億萬富翁伊薩克曼(左二)和41歲的塞姆布洛斯基(左)、29歲的阿瑟諾、51歲的普羅克特、三位太空組員9月將展開太空飛行任務。(路透)
億萬富翁伊薩克曼(左二)和41歲的塞姆布洛斯基(左)、29歲的阿瑟諾、51歲的普羅克特、三位太空組員9月將展開太空飛行任務。(路透)

包下太空探索公司(SpaceX)首班民間太空航班的億萬富翁伊薩克曼(Jared Isaacman)，30日宣布了連他在內全部四位太空組員兼乘客名單；這四位「業餘太空人」最快訂9月15日展開為期三天環繞地球的太空飛行任務，實踐夢想。

38歲的出資者伊薩克曼將親任指揮官，率領另三名幸運獲選者：51歲的亞歷桑納州坦佩市社區大學非裔女教授西恩‧普羅克特(Sian Proctor)、41歲的華盛頓州埃弗里特市洛克希德·馬丁公司數據工程師塞姆布洛斯基(Christopher Sembroski)和2月先行宣布、年僅29歲的抗癌女將海莉‧阿瑟諾(Hayley Arceneaux)，共同進行這趟沒有專業太空人同行的「首度全民間太空任務」。

伊薩克曼說：「我們這群人真的是絕佳組合。」伊薩克曼2月1日宣布向SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)買下這趟太空行。他說，他想將太空飛行機會分給「非億萬富翁」，希望組員背景多元化；他也藉機為曼菲斯的聖朱德兒童研究醫院(St. Jude Children's Research Hospital)籌款。

伊薩克曼和聖朱德兒童醫院2月先宣布了首位組員聖朱諾醫院醫師助理阿瑟諾，她將是歷來最年輕、也是第一位裝著義肢登上太空者。

科學教育博士普羅克特，贏得伊薩克曼的Shift4 Payments支付公司贊助比賽，成為太空組員；參賽者需以該公司軟體設計一家網路商店，並在推特以影片描述自己的創業夢想和太空夢想。

普羅克特曾三度申請進入美國太空總署(NASA)接受太空人培訓，2009年打入最後47人決選名單，去年更通過NASA決選，但後來決定放棄。能夠加入首度全民間太空任務，普羅克特說，「我很希望這輩子能有機會參與商業太空飛行，萬萬沒想到這麼快就能實現。」

塞姆布洛斯基表示，他在今年「超級盃」商業廣告中，得知伊薩克曼推動Inspiration4太空任務和號召捐款聖朱德兒童研究醫院，捐款者可能會被抽中參與飛行。他試探性地捐了50元，沒有中獎，但他以前就讀佛羅里州安柏瑞德航空大學(Embry-Riddle Aeronautical University)的一位大學老友抽中了，這位匿名老友深知他對太空有高度熱情，於是把名額讓給了他。

伊薩克曼說，原定於10月啟程的太空航發射日期，最快可能提前到九月15日。太空船將以335哩高度繞地球飛行，比國際太空站軌道高約80哩。

億萬富翁伊薩克曼和三位太空組員9月將展開太空飛行任務。(路透)
億萬富翁伊薩克曼和三位太空組員9月將展開太空飛行任務。(路透)

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