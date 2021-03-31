科學家提「現代版方舟」 想把3350萬精卵送上月球保存

亞利桑納大學教授湯加團隊正在研究「諾亞方舟」計畫，擬將3350萬份精子和卵子樣本送往月球保存備份。(取自推特)

亞利桑納大學(University of Arizona)航太 機械科技學系教授湯加(Jekan Thanga)率領的科研團隊正在進行月球「諾亞方舟」研究，預計將3350萬份精子和卵子樣本送往月球保存，以便地球遭遇重大災難時，尚得保存地球生命。

聖經裡的方舟，是義人諾亞將每種動物擇一公一母帶上船；而湯加在電機電子工程師學會(Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE)航太科技會議中發表論文指出，現代版的月球方舟，則是靠太陽能低溫 保存種子、孢子、精子、卵子，且其來源多樣，估計約含括有670萬種的地球物種。

湯加說，氣候變遷是目前最可能導致重大災難的因素，特別是因其導致的海平面上升；全球性的傳染病及大規模核戰則是另外兩個可能把地球帶往末日的原因。

位於挪威的斯瓦巴全球種子庫(Svalbard Seedbank)現存有上千種種子樣本以維持地球在遭遇重大災難後的生態多樣性，但湯加的團隊認為將這些彌足珍貴的樣本留在地球上，風險極高。如果能將這670萬份生物樣本儲存於月球表面下的熔岩管網絡，才能保證安全。

月球表面下的熔岩管網絡於2013年發現，保存了過去30、40億年來最原始的樣態，其巨大的洞穴與300呎深的系統能有效保證儲存其內的生物樣本免遭太陽輻射、小行星撞擊及溫度改變的影響。

湯加說道，雖然月球不適合人類居住，但其惡劣的自然環境事實上是儲存生物樣本的絕佳地點，既可維持低溫，又可長期不受自然環境或人為干擾。

湯加團隊預估，要把這些樣本送上月球約需250次的火箭發射，大約是建設國際太空 站所需升空數的六倍；此外，必要設備包含太陽能發電板、培養皿等。

不像輝瑞疫苗只需攝氏零下70度保存(華氏零下94度)，種子必須維持在攝氏零下180度(華氏零下292度)，而幹細胞則須維持在攝氏零下195度(華氏零下320度)；再加上團隊建議以無人機將種子送往月球，以及月球上重力與地球不同如何克服等難題，要將這項計畫付諸實行，仍有一段漫漫長路要走。