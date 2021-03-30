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老天推一把…長賜輸脫困 滿月大潮神助力

編譯張君堯╱綜合報導
被困六天的長賜輪船艏29日成功脫淺，船身擺正，蘇伊士運河恢復通行。(路透)
被困六天的長賜輪船艏29日成功脫淺，船身擺正，蘇伊士運河恢復通行。(路透)

卡在蘇伊士運河長榮海運貨櫃船「長賜輪」終於脫困，這場現代史上最大規模、最受矚目的擱淺救援行動，救援團隊最終獲得滿月大潮協助，效果比任何機器都強大。水位在夜間升高，連日在長賜輪周邊挖出大量沙土的努力總算得到回報。

本次救援任務由荷蘭公司Boskalis負責，主要利用重型拖船、地面疏浚及運河漲潮等三大手段。該公司執行長柏多斯基表示，長賜輪包括船艏在內的前端卡在沙質泥土中，但由於船身其餘部分並未受困，是「不幸中的大幸」。

長賜輪的技術管理業者「貝仕船舶管理公司」表示，現場出動至少十艘重型拖船，除了運河管理局就近派出的幾艘，荷蘭專業拖船公司的「Alp Guard」號以及義大利拖船公司的「Carlo Magno」號雙雙出動協助。

運河服務提供商「萊斯機構」表示，在釋放船尾取得進展後，救援任務已開始逐漸將重點轉移到船艏。救援人員先前就期待滿月大潮能提高運河水位，協助搶救，果然潮水結合多艘拖船同心協力，成功移動長賜輪。

此外，相較事發初期僅有一台「孤單怪手」，長賜輪附近多了至少五台怪手進行清淤作業，周圍泥沙也大幅減少，救援任務取得重大進展前，共計已挖出多達2萬7000立方公尺泥沙。長賜輪旁的藍色大型挖泥船「Mashhour」也持續吸泥、擴大疏浚工作。

重型拖船加上滿月大潮，讓長賜號的救援行動成功。（新華社）
重型拖船加上滿月大潮，讓長賜號的救援行動成功。（新華社）

貝仕船舶管理公司發言人指出，長賜輪船頭在擱淺時受損，海水不斷湧入其中兩個隔艙，已出動大功率抽水機將水排出，讓船身繼續保持平衡。

長賜輪受困的一周以來，造成嚴重的海上交通擁堵，更影響每日貨物運輸規模達90億美元，同時有超過400艘載有原油等各類貨物的船隻仍在外海等待通過運河。

義大利 蘇伊士運河 長榮

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