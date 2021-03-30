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長賜輪這邊才脫困…那邊國際油價應就聲下跌

編譯中心╱綜合報導
從大型拖船甲板上，遠眺脫困的「長賜輪」。(美聯社)
從大型拖船甲板上，遠眺脫困的「長賜輪」。(美聯社)

擱淺蘇伊士運河一周的長賜輪脫困，運河航運恢復，國際油價應聲回落。盤中曾因傳出俄羅斯將在油國組織會議上支持油價穩定及繼續減產至5月消息一度小漲，但不久後又重回盤下。

雖然蘇伊士運河恢復航運，惠譽國際信用評等公司仍表示，這次事件可能使再保險產業損失數以億計歐元。

先前各界憂心長賜輪若遲遲無法脫困，可能影響原油運輸，成為過去一周激發油價上漲的原因之一。

長賜輪在29日晚間完全脫困開始移動，蘇伊士運河管理局宣布恢復通航。西德州中級原油(WTI)和布蘭特原油一度跌深近2%。美東時間29日上午9時30分，紐約商品交易所五月交割WTI合約價格跌逾1%，每桶報60.36美元，今年內漲幅仍逾24%。

ICE歐洲期貨交易所5月交割布蘭特原油跌0.8%，每桶報64.08美元。

長賜輪擱淺後，運送石油產品的貨輪運費近乎翻倍。這次事件也干擾全球供應鏈，使得面臨新冠疫情考驗的企業承受高額延誤成本。

業內消息人士告訴路透，長賜輪的船東和保險公司也將面臨數以百萬計美元的理賠金額。惠譽表示，一大部分損失可能會由全球幾家再保險公司分擔，這將為再保險業上半年盈餘增添壓力。

保險 蘇伊士運河 油價

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