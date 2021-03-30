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遭遇強風？人為疏失？長賜輪船長、領航員面臨究責

編譯劉忠勇╱綜合報導
一名當地人29日揮舞埃及國旗，慶祝「長賜輪」脫困成功。(路透)
一名當地人29日揮舞埃及國旗，慶祝「長賜輪」脫困成功。(路透)

「華爾街日報」報導，長賜輪脫困後將面臨究責，船長、船員、上船協助渡河的埃及領航員，都會面臨調查。

長賜輪由長榮海運承租，船東為日本正榮汽船。長榮表示長賜輪是遭遇強風和沙塵暴而擱淺，埃及當局正調查此狀況，表示強風是可能因素，但也朝人為疏失或機件失靈方向調查。

蘇伊士運河管理局前局長、目前為埃及總統顧問馬米希向沙國電視台表示，即使強風吹偏船隻，領航員也有責任。但他強調，船長應負起最後責任。他表示，這次調查由埃及、台灣、國際海事組織、聯合國旗下調查單位和船東日本正榮汽船跨國聯手進行，調查結果牽涉巨額多方理賠問題。

據氣象科技公司ClimaCell分析，長賜輪擱淺當時正好遇到強風吹襲，「這麼大的強風偶爾出現，就我們歷史分析，幾年才會有一次」。長賜輪剛受困時，有100艘左右船隻等候通過運河，至28日等候的船隻已有至少450艘。這些船隻中，以散裝輪最多，載運榖物、煤、鐵礦。

此外，「國際動物組織」估計，有18艘分別由羅馬尼亞、西班牙、南非開出的船隻也在阻塞之列，約有20萬隻牲畜受困。歐盟官員包恩指出，其中很多是羊，受制於衛生公約或沒有貿易協議的關係，這些牲畜無法就近卸貨。

包括長賜輪，通過蘇伊士運河開往歐洲的貨櫃輪，許多目的地是荷蘭鹿特丹。運河恢復通航後，大量塞船的貨輪開往鹿特丹，當地將面臨貨櫃處理塞車問題。

蘇伊士運河 長榮 日本

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