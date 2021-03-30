一場運河之亂…讓世界看見了美中「新冷戰」劇情？

當地人29日觀看「長賜輪」脫困成功。(路透)

「長賜輪」在蘇伊士運河 擱淺造成大塞船，彭博資訊評論指出，走海路的貨物流通占全球貿易的七成，像蘇伊士運河這樣的全球海運咽喉一向是國際衝突和強權爭奪焦點，目前美中對抗愈演愈烈，這場運河之亂可以讓世人先嘗嘗「新冷戰」的滋味。

彭博專欄作家費克林和崔維迪撰文指出，全球的海運咽喉是經濟上易受攻擊的弱點，一旦遭封鎖或阻斷，將造成經濟癱瘓，向來是強權必爭之地。

目前北京和華府的對抗面擴大，不少專家學者認為美中已邁向「新冷戰」，而兩國在海上航道的競爭，也是使情勢升高的因素之一。

回顧歷史，西元前五世紀的波斯希臘戰爭，部分是為了黑海貿易通道控制權。葡萄牙旅行家皮爾斯於1512年造訪位於馬來西亞西海岸的麻六甲時，他寫道：「誰掌控了麻六甲，誰就扼住了威尼斯的咽喉。」

目前約三分之二的國際原油和80%的石油產品走海路運輸。從數字上看，蘇伊士運河仍是最重要的貿易通道之一，尤其是往返於亞洲和歐洲之間。2019年，近1萬9000艘貨輪穿越蘇伊士運河，載了12億5000萬噸的貨物。

而海上航道是中國 特有的弱點。不像美國已是原油淨出口國，中國有近四分之三的原油需求和約五分之四的鐵砂靠進口，大量出口商品也走海路。

因此，海上航道的封鎖或阻斷是中國一大弱點，在東亞有麻六甲海峽和新加坡海峽，以及南海航道間的準海峽，還有分隔台灣 與菲律賓的巴士海峽、日本沖繩諸島與中國之間的海域，在國際衝突中都極易遭封鎖。

即便是中國針對台灣的壓力，背後也潛藏經濟元素。中國有一半的貨運是國內沿海港口之間的運輸，其中又有許多要穿越台灣海峽。

為了克服這些弱點，中國過去十年積極出擊，中資公司持有世界最繁忙港口將近65%股權，「一帶一路」政策目的之一，是減少中國對麻六甲海峽和新加坡海峽的依賴，包括一條穿越巴基斯坦的基礎設施走廊、貫穿緬甸的輸油管道，以及縱貫馬來半島的鐵道。同樣的，中國對南海的主權主張，也出於同樣的戰略考量。