長賜輪終於脫困 蘇伊士運河通了

長賜號29日成功脫淺，船身擺正，被拖船船隊拖往運河中段的鹹水湖大苦湖勘驗。(路透)

台灣 長榮海運巨型貨輪「長賜輪」(Ever Given)在蘇伊士運河 (Suez Canal)擱淺近一周後，29日終於在救援人員的協助下，重新浮起脫困，運河恢復開放；當局表示，可能會花二天半至三天時間，讓等待通過的船舶長龍淨空。

埃及蘇伊士運河航運服務商「萊思社」29日說，長賜輪29日重新浮起，在滿潮最高水位的有利條件配合下，拖船船隊成功把長賜輪船拖出泥沙，將長賜輪拖往運河中段的鹹水湖大苦湖(Great Bitter Lake)勘驗。

蘇伊士運河管理局發聲明說，長賜輪完全浮起，運河將恢復通行；目擊者看到長賜輪在動，航運數據追蹤公司的數據和「埃及電視台」畫面顯示，長賜輪位於運河中央。

從高空鳥瞰，被困六天的長賜輪船艏29日成功脫淺，船身擺正，蘇伊士運河恢復通行。(Getty Images)

長賜輪23日在強烈沙塵暴中擱淺於蘇伊士運河，船身打斜堵住運河雙向交通，使得全球供應鏈受阻，經過挖沙清淤、拖船搶救並仰賴大潮協助，於29日先部分浮起局部脫困。

拖船先將長賜輪導正80%，原本距河岸僅四公尺的船尾，移動至距離岸邊102公尺處。當時長賜輪尚未完全脫困，但周邊的拖船傳出歡呼聲和慶祝鳴笛聲。

埃及當局在當地時間11時30分(美東時間5時30分)大潮接近高峰時，恢復拖引行動，29日晚間終於讓長賜輪完全脫困，開始移動。

運河管理局負責人雷比說，長賜輪將往北移置到運河邊的鹹水湖大苦湖，檢視船隻狀況。長賜輪開始移動後，管理局宣布運河航運即刻恢復。

「長賜輪」29日成功脫淺，船身擺正，被拖船船隊拖往蘇伊士運河中段的鹹水湖大苦湖勘驗。(路透)

根據全球航運權威媒體「勞依茲日報」，至少有453艘船等著通過蘇伊士運河；「華爾街日報」引述未具名的救援人員說，航道暢通後，「我們考慮優先讓牲畜船通過，因為這類船隻的飼料已用盡。」

為了盡快紓解塞船狀況，運河管理局料將在航道恢復通行後，提高每天通過的船隻數量上限；世界航運評議會的資料顯示，在正常情況下每天上限106艘。

雷比說，排隊的船隻可能要花兩天半到三天紓解。

埃及總統塞西29日在推特發文宣布：「儘管過程困難重重，今天埃及人成功終結船隻困在蘇伊士運河的這場危機。藉由埃及人之手，一切將恢復常軌，全世界可以安心，通過這條航運動脈的物資和必需品將可暢通。」

國際信評機構惠譽指出，長賜輪擱淺堵住蘇伊士運河，很可能造成再保險 業數以億計歐元的損失；路透引述產業人士透露，就算長賜輪很快脫困，船東和保險業者仍將面臨數以百萬計美元的損失。