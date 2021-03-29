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長賜號卡運河 20艘牲畜船恐斷水斷糧

編譯中心／綜合28日電
長榮貨櫃「長賜號」擱淺在蘇伊士運河已一周，28日依然未能脫困。(美聯社)
長榮貨櫃「長賜號」擱淺在蘇伊士運河已一周，28日依然未能脫困。(美聯社)

長榮海運貨輪「長賜號」在蘇伊士運河擱淺，逾300艘船卡在運河兩端無法通行，其中至少20艘載有牲畜；如果長賜號久久無法脫淺，這些動物的照顧問題堪憂。

海洋追蹤網站「海上交通」(Marine Traffi)的信息顯示，有11艘牲畜船被延誤航程；另有一個非政府組織「國際動物組織」(AnimalsInternational)也辨認出其他牲畜船，目前總數達20艘。

國際動物組織指出，這些運送牲畜的船隻中，有五艘船是本月稍早在西班牙裝載牲口，九艘船在羅馬尼亞裝載。

英國「衛報」(The Guardian)報導，船上動物目前尚無照顧上的問題，但如果救援隊要減輕長賜號的重量以便脫淺，而動用起重機移除部分貨櫃，則可能須要數周時間，周圍堵塞的船隻就必須離開，另覓其他較遠路線。

若船上動物飼料與飲水所剩不多，可在附近紅海的蘇伊士港(Port Suez)和地中海的塞得港(Port Said)補充；但此事也許不會那麼簡單，因為等候的船舶較多，未必能及時獲得補給。

中央社報導，今年才過了三個月，全球已有數千頭牛因海運延誤而遭撲殺。

蘇伊士運河 長榮 英國

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