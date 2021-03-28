長賜號「卡」運河 全球損失上看百億 最快29日脫困

卡在蘇伊士運河超過四天的長榮貨輪「長賜輪」，經過漏夜挖浚搶救，27日艏艉仍陷在運河兩岸泥淖中，動彈不得。運河南北出入口的外海已停泊300艘以上各式貨油輪。(美聯社)

「長賜輪」(Ever Given)貨櫃船23日在蘇伊士運河 中擱淺後，運河管理局(Suez Canal Authority，簡稱SCA)多管齊下嘗試讓船隻脫困，27日已挖出18公尺的空間，「長賜輪」的推進器和船舵已恢復運轉，但仍無法預測何時能脫困，專家預期最快也要到29日；「長賜輪」卡運河近一周，被迫停泊在南北進出入河口的船陣已達331艘，且以每天50艘的速度增加，全球貿易損失上看100億元，十多艘船隻已改道而行。

卡在蘇伊士運河超過四天的長榮貨輪「長賜輪」，經過漏夜挖浚搶救，27日艏艉仍陷在運河兩岸泥淖中，動彈不得。運河南北出入口的外海已停泊300艘以上各式貨油輪。(美聯社)

SCA於26日晚已挖掘船頭周圍約兩萬立方公尺的沙土，再度嘗試用拖船讓「長賜輪」脫淺；局長拉比(Osama Rabie)翌日說，工作人員已在擱淺的「長賜輪」周遭挖出18公尺深的空間，作業空間的土壤硬實，其他不利因素包括低潮與強風，還得考慮擱淺船隻的重量、寬度及長度。

荷蘭海上救助公司SMIT Salvage本周加入協助SCA讓「長賜輪」脫困的行列，旗下子公司Boskalis執行長柏道斯基(Peter Berdowski)表示，總噸位達400公噸的重型拖船將抵達現場，希望拖船負重能力、疏浚船頭淤沙和漲潮多管齊下，讓「長賜輪」在下周初移動。

拉比說，「長賜輪」艙體內的9000公噸壓艙水已經排除，船舵及推進器重啟運作；排除擱淺的作業將持續，現場已動員十餘艘拖船，希望避免卸貨櫃減輕船體重量的最後手段。「長賜輪」噸位達22萬噸，目前船上載有約2萬個貨櫃。

拉比表示，蘇伊士運河至少有320艘船；西澳伊迪斯科文大學(Edith Cowan University)供應鏈管理資深講師馬考(Flavio Macau)表示，該運河每天約增加50艘。

權威海事報紙「勞依茲船舶日報」(Lloyd's List)報導，「長賜輪」擱淺迄今，南北向每天都有價值約100億元的貨物損失。

海洋追蹤網站「海上交通」(MarineTraffic)發言人哈茲馬諾里斯(Georgios Hatzimanolis)表示，「長賜輪」擱淺以來，至少已有十艘油輪和貨櫃輪改變航道，「預料還會增加」。

「海上交通及原物料研究機構ClipperData表示，改變航道的貨輪包括載運美國最大液化天然氣 供應商Cheniere，以及殼牌/英國石油 集團(Shell/BG Group)天然氣的至少兩艘美籍船隻。

德國安聯保險(Allianz)26日報告指出，「長賜輪」擱淺事件，造成全球貿易損失介於60億元到100億元。

勞依茲船舶日報指出，蘇伊士運河占全球貿易運輸量約13%，每天有50多艘貨輪通過運河，單日運送約190萬桶原油，年度貨物達12億磅，運河兩端每天價值約96億元的航運隨著貨輪擱淺卡住。