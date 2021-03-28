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NOAA氣候預告：大西洋颶風將更強更頻繁

編譯郭宣含／綜合27日電

國家海洋大氣管理局(NOAA)預計將於5月公布大西洋颶風活動趨勢，目前研究預覽顯示，1991年至2020年間，大西洋暴風雨數量增加，而且三級以上的大型颶風生成頻率也提高。

NOAA每十年調整一次天氣與氣候情況的基準，定義何謂「常態」，新修改的氣候常態並非預測未來活動，也未必可預測氣候或氣象的特定趨勢，只是設下氣候基準值。

科學家並不訝異大西洋極端的颶風活動，過去五年就出現七個五級颶風。

國家氣象局(NWS)每十年會以歷史數據，計算出美國所有大城市的新氣候常態。

颶風新常態尚未正式公布，不過現有數據明顯可見暴風雨的頻率與強度提升，這可能與氣候變遷、自然變異與暴雨與偵測技術改善的綜合影響有關。

國家颶風中心(National Hurricane Center)氣象專家費爾根(Dennis Feltgen)表示：「大家將在5月討論、確定並公布1991年至2020年的颶風季氣候數據。」

國家颶風中心擬與NOAA的國家環境資訊中心(NCEI)和氣象預報中心(CPC)合作，一起確定最後數據。

1961年至1990年間，大西洋平均一年有10個獲命名的暴風雨，包括平均1.9個大型颶風；這些數值到1971年至2000年間依舊不變。

不過在1981年至2010年期間，氣候數據開始攀升，此後便一路飆升至今。

颶風研究員麥克諾迪(Brian McNoldy)負責跑颶風中心的數據預覽，他發現自1990年起每年平均生成超過三個大型颶風，且有約14個獲命名的颶風。

這可能是因為科技進步，科學家因此注意到衛星時代以前遺漏的颶風；不過賓州州立大學(Penn State University)氣候科學家曼恩(Michael Mann)認為AMO的概念有誤，他認為大西洋颶風活動增加是因為人為導致的溫室效應，而非自然變異。

麥克諾迪則認為，自然變異或聖嬰現象等大氣異常也可能是部分原因，而且可能是颶風大增的主因。

颶風 美國 氣候變遷

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