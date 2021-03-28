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救命口罩變生態殺手… 16億口罩流入海 需450年才能分解

編譯柯立偉／綜合報導
過去一年人類所使用的口罩、手套等防疫用品，意外地造成地球生態環境的負擔。圖為加州長灘沙灘上被人丟棄的口罩。(Getty Images)
過去一年人類所使用的口罩、手套等防疫用品，意外地造成地球生態環境的負擔。圖為加州長灘沙灘上被人丟棄的口罩。(Getty Images)

新冠病毒席捲全球以來，疫情已持續逾一年，期間人類所使用的口罩、手套等防疫設備雖然保護使用者免受感染，卻意外地造成地球生態環境的負擔。據估計去年流入海洋的口罩可能多達16億枚，需要至少450年才能分解完成。

加州的環保團體太平洋海岸組織(Pacific Beach Coalition)，過去25年來每個月都會在舊金山淨灘。近期由於人類抗疫防護用具廢棄物增加，該組織主席林‧亞當斯(Lynn Adams)希望能喚起大家對此議題的關注。他說，「從我們淨灘時撿到的垃圾就可以推估有哪些廢棄物最終流入海洋，以前大多是菸蒂，現在最多是口罩、手套。由於一些大型哺乳類動物可能會把口罩、手套吃下肚，這會對海洋食物鏈造成阻礙」。

另一環保團體亞洲海洋(Oceans Asia)則指出，根據口罩的生產量以及各種因素綜合考量，2020年流入海洋的口罩可能就有16億枚，需要至少450年才能分解完成，對於生態環境是很大的負擔。

即使動物未吃下這些口罩或手套，仍可能對生態環境造成影響；荷蘭科學家發現，有鳥類在人類丟棄的橡膠手套中築巢，因此萊登大學(Leiden University)展開項目，研究動物與人類的抗疫防護用具的關係。

研究發現，動物以廢棄抗疫防護用具築巢，除了鳥巢本身基座不穩固外，也讓他們有機會感染新冠病毒。

除了手套，萊登大學也發現口罩的耳帶對於各種野生動物來說也是一場夢魘。如果野生動物一不小心纏上口罩，就很難擺脫。萊登大學研究團隊表示，很多鳥類的脖子上纏著口罩，因為他們無法自行擺脫，這些口罩很可能就要跟著他們一輩子。因此呼籲大家在丟棄口罩前，先把耳帶剪斷，以免口罩為野生動物帶來潛在威脅。

過去一年人類所使用的口罩、手套等防疫用品，意外地造成地球生態環境的負擔。圖為加州...
過去一年人類所使用的口罩、手套等防疫用品，意外地造成地球生態環境的負擔。圖為加州長灘沙灘上被人丟棄的口罩。(Getty Images)

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