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1100萬劑嬌生疫苗 聯邦下周分發給各州

編譯林梅婕／綜合26日電
聯邦政府下周將向各州分發1100萬劑嬌生疫苗，該種新冠疫苗只需接種一針。(Getty Images)
聯邦政府下周將向各州分發1100萬劑嬌生疫苗，該種新冠疫苗只需接種一針。(Getty Images)

拜登政府26日宣布，先前新冠疫苗運送過程發生延誤，但配送目前都已恢復並趕上進度，下周將開始分發1100萬劑的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗；不過聯邦疾病防治中心(CDC)也再次呼籲民眾應持續遵守防疫規定，否則可能又會爆發新一波疫情

白宮疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)26日說，疫苗接種計畫仍持續朝拜登政府的「百日目標」前進，將在上任100天內完成2億劑疫苗接種，且至5月底前可為國內所有成人提供疫苗。

齊安茲表示，兩大疫苗研發藥廠輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)都預期完成今年第一季的目標，達到2億2000萬劑的產量；嬌生也在上個月承諾，3月可提供2000萬劑疫苗。

只需接種一針的嬌生疫苗已在各州廣泛開打；聯邦政府下周將在全國派送1100萬劑。(...
只需接種一針的嬌生疫苗已在各州廣泛開打；聯邦政府下周將在全國派送1100萬劑。(Getty Images)

疫苗配送延遲的原因，主要是配合生產疫苗的部分製藥公司，如Catalent Inc等並未立即拿到美國監管機構的運送許可，遲遲無法出貨。

齊安茲也宣布，為加緊擴大接種疫苗的規模，將增派更多國民兵部隊協助民眾接種疫苗，從原本的2900人增加至6000人；截至26日，全美超過65歲以上的成年人已有71%完成至少一劑的疫苗接種。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)26日在白宮簡報會上指出，全國最近連續七日新增的單日確診人數平均為5萬7000人，比上周還增加7%；至於住院治療的人數則是「略有」增加，大約是每日4700人。

「我對於這樣的趨勢感到相當憂慮」，瓦倫斯基表示：「我們看到過去確診和住院治療的人數從歷史高點逐漸下滑，然後停滯又增加。基於前車之鑑，而且學校的春假馬上到來，若我們不立即控制，很可能就會再次看到新一波疫情。」

儘管疫苗接種人數不斷增加，變種病毒的傳播仍持續加速；上周國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)曾表示，來自英國的變種病毒「B.1.1.7」已佔全國確診病例的30%。

因此瓦倫斯基呼籲民眾「這一刻應謹慎行事」，保持戴口罩和六呎社交距離的規定，以及盡量避免非必要旅行或與人群接觸。

聯邦政府下周將向各州分發1100萬劑嬌生疫苗，該種新冠疫苗只需接種一針。(Get...
聯邦政府下周將向各州分發1100萬劑嬌生疫苗，該種新冠疫苗只需接種一針。(Getty Images)

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