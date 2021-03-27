不畏攻擊、投票彈劾川普 羅穆尼獲甘迺迪勇氣獎

共和黨聯邦參議員羅穆尼投票支持彈劾前總統川普，在同黨參議員中絕無僅有，獲得「甘迺迪勇氣獎」。(美聯社)

共和黨 聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)因為毅然與黨路線決裂，前總統川普 第一次遭彈劾 時，便投票支持彈劾，在同黨參議員中絕無僅有，故26日獲選為「甘迺迪勇氣獎」(John F. Kennedy Profile in Courage Award)得獎人；前總統甘迺迪之女卡洛琳‧甘迺迪讚美羅穆尼忠於憲法的勇氣，足以榮膺此獎。

美聯社26日報導，甘迺迪家族1989年創設此一獎項，是為表彰勇於處在不受歡迎立場也要捍衛更大公義、不在乎犠牲前途的公眾人物；獎章之得名，源自甘迺迪1957年所撰、贏得普立茲的「正直與勇敢」(Profiles in Courage)一書。

卡洛琳透過甘迺迪紀念圖書館發表聲明指出，羅穆尼忠於憲法，足堪繼承激勵乃父撰寫「正直與勇敢」一書的那八名參議員；羅穆尼提醒國人，國家的民主制度，繫乎民選官員的勇氣、良心及人格。

羅穆尼表示，自己有勇氣，是受乃父喬治‧羅穆尼(George Romney)激勵；老羅穆尼是共和黨人，擔任過密西根州州長；羅穆尼形容父親「為了正義，不計後果，我受其榜樣所激勵，但一再失敗。吾人為了大義如自由、機會平等及真理，尤其在這些價值在海內外受攻擊時，真該棄政治前途於不顧。」

川普2020年因其2016年大選與烏克蘭關係而受彈劾，羅穆尼成為美國史上第一位支持彈劾同黨籍總統的聯邦參議員，為此受到猛烈批評，甚至川普支持者的威脅；甘迺迪基金會表示，但羅穆尼並未退縮。

川普及許多共和黨人質疑2020年總統選舉結果，羅穆尼挺身捍衛選舉為正直、不容懷疑，反對想推翻選舉的諸般鑽營奔走。今年1月6日，川普支持者在國會山莊意圖叛亂，羅穆尼呼籲共和黨同仁要捍衛真正的選舉結果；川普第二次遭彈劾，七名共和黨參議員支持以教唆叛亂罪名彈劾川普，羅穆尼再度名列其中。

羅穆尼將在5月獲頒該燈籠狀銀質獎章。