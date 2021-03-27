我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中概股再閃崩 「知乎」在美上市首日就破發

美聯社：拜登記者會 無證移民、川普減稅數據錯誤

不畏攻擊、投票彈劾川普 羅穆尼獲甘迺迪勇氣獎

編譯潘勛／綜合26日電
共和黨聯邦參議員羅穆尼投票支持彈劾前總統川普，在同黨參議員中絕無僅有，獲得「甘迺迪勇氣獎」。(美聯社)
共和黨聯邦參議員羅穆尼投票支持彈劾前總統川普，在同黨參議員中絕無僅有，獲得「甘迺迪勇氣獎」。(美聯社)

共和黨聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)因為毅然與黨路線決裂，前總統川普第一次遭彈劾時，便投票支持彈劾，在同黨參議員中絕無僅有，故26日獲選為「甘迺迪勇氣獎」(John F. Kennedy Profile in Courage Award)得獎人；前總統甘迺迪之女卡洛琳‧甘迺迪讚美羅穆尼忠於憲法的勇氣，足以榮膺此獎。

美聯社26日報導，甘迺迪家族1989年創設此一獎項，是為表彰勇於處在不受歡迎立場也要捍衛更大公義、不在乎犠牲前途的公眾人物；獎章之得名，源自甘迺迪1957年所撰、贏得普立茲的「正直與勇敢」(Profiles in Courage)一書。

卡洛琳透過甘迺迪紀念圖書館發表聲明指出，羅穆尼忠於憲法，足堪繼承激勵乃父撰寫「正直與勇敢」一書的那八名參議員；羅穆尼提醒國人，國家的民主制度，繫乎民選官員的勇氣、良心及人格。

羅穆尼表示，自己有勇氣，是受乃父喬治‧羅穆尼(George Romney)激勵；老羅穆尼是共和黨人，擔任過密西根州州長；羅穆尼形容父親「為了正義，不計後果，我受其榜樣所激勵，但一再失敗。吾人為了大義如自由、機會平等及真理，尤其在這些價值在海內外受攻擊時，真該棄政治前途於不顧。」

川普2020年因其2016年大選與烏克蘭關係而受彈劾，羅穆尼成為美國史上第一位支持彈劾同黨籍總統的聯邦參議員，為此受到猛烈批評，甚至川普支持者的威脅；甘迺迪基金會表示，但羅穆尼並未退縮。

川普及許多共和黨人質疑2020年總統選舉結果，羅穆尼挺身捍衛選舉為正直、不容懷疑，反對想推翻選舉的諸般鑽營奔走。今年1月6日，川普支持者在國會山莊意圖叛亂，羅穆尼呼籲共和黨同仁要捍衛真正的選舉結果；川普第二次遭彈劾，七名共和黨參議員支持以教唆叛亂罪名彈劾川普，羅穆尼再度名列其中。

羅穆尼將在5月獲頒該燈籠狀銀質獎章。

川普 彈劾 共和黨

上一則

前CDC主任稱新冠從實驗室流出 佛奇重申：不太可能

下一則

去年大選期間被指舞弊 投票系統多明尼恩告福斯 求償16億

延伸閱讀

美聯社：拜登首場記者會 無證移民、川普減稅數據錯誤

美聯社：拜登首場記者會 無證移民、川普減稅數據錯誤
福斯女主播連線訪問川普時 誤報國土安全部長請辭

福斯女主播連線訪問川普時 誤報國土安全部長請辭
給拜登2頁忠告寫了什麼？川普只透露「想看到他做好」

給拜登2頁忠告寫了什麼？川普只透露「想看到他做好」
「是件大事」 川普將自設平台重返社媒

「是件大事」 川普將自設平台重返社媒

熱門新聞

夫婦兩人育有一女。(本報檔案照片)

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

2021-03-26 21:50
亞特蘭大按摩院槍案死者譚小潔的前夫Michael Webb(右)及女兒Jami Webb(左)，19日到案發現場獻花哀悼。(路透)

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

2021-03-19 22:00
亞特蘭大按摩院槍擊案發生後，連日來大批民眾到案發地點獻花追思。(歐新社)

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

2021-03-20 09:17

1張圖看疫情：美確診破3007萬 施打1億3330萬劑疫苗

2021-03-26 03:00
拜登政府上任後的美中第一場國安外交高層面對面會談不歡而散，雙方相互指責開場白的發言逾時犯規，紀錄顯示中方發言前先逾時。(Getty Images)

美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」

2021-03-21 07:30
拜登總統25日進行上任後首場記者會。(美聯社)

直播／拜登上任後首場記者會

2021-03-25 13:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇
最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機
CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出
打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診

打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診
華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理