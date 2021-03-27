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去年大選期間被指舞弊 投票系統多明尼恩告福斯 求償16億

記者顏伶如／綜合報導
投票機公司多明尼恩的工作人員去年大選後在密州說明作業情形；該公司26日指控「福斯新聞網」散布投票機作票的抹黑消息，求償16億元。(Getty Images)
投票機公司多明尼恩的工作人員去年大選後在密州說明作業情形；該公司26日指控「福斯新聞網」散布投票機作票的抹黑消息，求償16億元。(Getty Images)

投票機公司多明尼恩投票系統(Dominion Voting Systems)26日向德拉瓦州最高法院遞狀，控告福斯新聞網(Fox News)；指控「福斯」在2020年大選期間為拉抬收視率而大量散布投票機作票的抹黑消息，使該公司生意受損，商譽毀壞；多明尼恩投票系統要求訴訟交由大陪審團審理，並向福斯新聞網求償16億元。

多明尼恩投票系統在26日訴狀中寫道：「事實是很重要的，說謊必須付出代價。福斯基於商業利益而散布不實的選舉舞弊消息，過程中導致多明尼恩遭受重創。如果這起案件沒辦法讓廣播電視公司構成誹謗，那麼將沒有其他案件算得上誹謗。」

不到兩個月前，另一家選舉科技公司Smartmatic已對福斯集團(Fox Corporation)及包括瑪莉亞‧巴爾帝羅默(Maria Bartiromo)、道布斯(Lou Dobbs)在內等多位福斯新聞主播提告，共計求償27億元。

根據德拉瓦州最高法院紀錄，多明尼恩投票系統在長達139頁的訴狀中指出，福斯新聞網在指稱該公司投票機舞弊的謊言散布中扮演積極角色，聲稱計票數字遭竄改，投票機被動手腳，暗助民主黨總統候選人拜登當選。

訴狀中指出，福斯新聞網的報導內容不實，卻一再獲得前總統川普律師朱利安尼(Rudolph Giuliani)、鮑威爾(Sidney Powell)公開推波助瀾；該公司1月已對朱利安尼、鮑威爾提告誹謗，要求各賠償1億多元。

挺川派企業家「我的枕頭」(My Pillow)寢具品牌創辦人林德(Mike Lindell)也被多明尼恩投票系統提出誹謗告訴，求償1億多元。

福斯新聞網26日發表聲明指出，2020年大選報導向來秉持「美國新聞傳統的最高標準」，如今遭到無端指控，將盡力悍衛名聲。

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