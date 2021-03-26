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「我們辦得到」拜登宣示：上任百天打2億劑新冠疫苗

編譯郭宣含／綜合25日電
拜登總統25日宣布抗疫新目標，即在上任百天時達到施打疫苗2億劑的目標。圖打完兩劑疫苗的民眾興奮地秀出疫苗卡。(歐新社)
拜登總統25日宣布抗疫新目標，即在上任百天時達到施打疫苗2億劑的目標。圖打完兩劑疫苗的民眾興奮地秀出疫苗卡。(歐新社)

拜登總統25日宣布設下新目標，將上任百日內為美國人接種1億劑新冠疫苗的目標翻倍到2億劑；拜登政府當天也撥款100億元以擴大新冠疫苗接種，並在高風險熱點區建立民眾對疫苗的信心。

「我知道目標遠大。」拜登在白宮記者會一開始時說：「這是原目標的兩倍，但全球甚至沒有其他國家接近我們的的成就，可說是遠遠不及。」

拜登說：「我相信我們辦得到。」

拜登在1月底表示，他希望上任百日內接種1億5000萬劑疫苗，但隨後重申目標為1億劑。越來越多美國人接種疫苗，拜登與其幕僚也持續呼籲民眾注意防疫。

若依照當前接種速度，拜登的新目標可望達成；拜登尚有36天可達成目標，聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)25日表示，目前單日約接種250萬劑疫苗；美國偶爾也能單日接種到300萬劑疫苗。

根據CDC於25日公布的數據，全美已接種1億3330萬5295劑疫苗，包括26.3%民眾接種至少一劑疫苗，14.3%民眾接種完成。

喬治華盛頓大學醫學院教授雷尼爾(Jonathan Reiner)預估，拜登政府可提早在4月30日前一周左右達成新目標，不過美國可能要再等五個月才能達到群體免疫，即約80%人口接種疫苗。雖然聯邦政府加速推動疫苗接種計畫，但新冠新增確診數字仍居高不下；密西根、新澤西和麻州的新冠新增確診案例持續攀升，過去兩周新冠住院病患則大幅減緩。

根據約翰霍普金斯大學25日晚間數據，全球新冠肺炎確診至少1億2538萬4934例，死亡275萬3444例；美國確診3007萬4151例，死亡54萬6364例。

聯邦政府官員表示，美國的新冠疫苗很快會供過於求，屆時當局最大顧慮便不是疫苗短缺，而是疫苗猶豫(vaccine hesitancy)，即民眾因存疑等因素而拒絕接種疫苗。

白宮官員25日宣布，當局將撥款100億元增加重災區的疫苗接種和信心。聯邦政府將在地方健康中心投資逾60億元，州與地方政府可獲30億元以推廣疫苗與其信心，其他資源則用於協助地方醫療人員。

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