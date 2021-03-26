全美第1所 新州羅格斯大學 要學生打完疫苗才准上課
新澤西州羅格斯大學(Rutgers University)25日宣布，今秋所有學生返回學校上課前，須出示已接種新冠疫苗的證明；羅格斯大學成為全美大學中，首所要求學生返校上課須完成疫苗接種的學校。
不過，某些學生可以獲得豁免，不必接種疫苗，包括有健康問題或因宗教信仰而無法施打疫苗的學生，選擇全面遠距上課的學生也不必接種疫苗。
羅格斯大學校長豪洛威(Jonathan Holloway)發表聲明表示，學校將更新學生接種疫苗的要求，其中包括新冠疫苗。
根據羅格斯大學要求，學生今秋返回校園上課之際，必須出示已經完成疫苗接種的證明，接種疫苗則從獲得美國食品暨藥物管理局(FDA)緊急授權使用的輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)、嬌生(Johnson & Johnson)三種疫苗中選擇其一。
年齡未滿18歲的學生則只符合輝瑞疫苗的施打年齡標準。根據食藥局的緊急授權使用，年滿16歲以上民眾可施打輝瑞疫苗。
羅格斯大學指出，全面遠距上課的學生將可豁免；因健康狀況無法施打疫苗，宗教信仰禁止施打疫苗的學生，也可以豁免。
對於疫情尚未結束時如何重啟校園，全美各地大學擬定各種不同；據媒體報導，某些大學過去這段期間以來加強查緝校園之外的學生群聚活動，因為這些集會導致學校周圍社區疫情升高。
豪洛威在聲明中指出：「有效的疫苗接種計畫非常重要，可以讓社區更安全。」
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