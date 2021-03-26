佛州／40歲以上下周打疫苗 加州／滿16歲4月15日起接種

佛州將為40歲以上者打疫苗。圖為Hialeah市的民眾接種疫苗。(美聯社)

在新冠疫苗 逐漸充裕之際，各州紛紛放寬接種資格，佛羅里達州宣布29日開始，將為所有40歲以上民眾接種；4月1日起，加州 50歲以上者都可注射，康乃狄克州在同日則放寬至所有16歲以上民眾，而亞利桑納州也宣布解除所有防疫 措施的限制。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)25日宣布擴大疫苗接種資格，29日起開放40歲以上民眾，預計在4月5日所有18歲以上的人皆有資格。

州政府鼓勵州民透過電話或網路登記，當該地備妥足夠疫苗，將接獲通知；屆時CVS藥局、Publix與沃爾瑪(Wal-Mart)超市等地也將提供疫苗。

加州州長紐森(Gavin Newsom)25日則宣布，4月1日起開放50歲以上州民接種登記，15日擴大至16歲以上。

未來幾周，加州預計疫苗供應量將大幅提升，官員預計4月上旬，每周配發250萬劑第一與第二劑疫苗，接下來每周的供應量超過300萬劑。

目前加州已能在一周內施打超過300萬劑，但目前約在180劑。官員預計在4月底，每周將能注射400萬劑。紐森表示：「我們有信心疫苗製造供應的速度，會比我們預期的還快。」

加州衛生廳長加利(Dr. Mark Ghaly)說：「今天疫苗供應量將大幅增加的聲明，讓我們知道距離結束疫情又向前邁進一大步，但目標尚未達成。為每位加州州民注射需要時間，這段期間我們不能鬆懈。保持警覺心，持續戴口罩與遵守公衛措施仍非常重要。」

康州州長拉蒙(Ned Lamont)宣布，4月1日起所有16歲以上居民將有接種資格，其中約有20萬因職業考量將在1日前先至少接種第一劑，其中包括老師和醫護人員等。

州政府也與部分醫院體系接洽，為有特殊病史的民眾接種。此外政府還將與診所合作，為身心障礙者接種。

亞利桑納州州長杜西(Doug Ducey)25日則發布行政令，解禁商家與公共場合群聚等防疫措施，為保持社交距離設定的人數限制以及口罩令將改為「建議」，交由商家自行決定，演唱會與酒吧將能再次開門營業。

儘管如此，杜西尚未結束一年前頒布的緊急狀態，因此若有需要，他得以在任何時候宣布再次實施防疫措施。