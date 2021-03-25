我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

新疆棉風波 NIKE也中槍 眾星切割「停止合作」

每4人有1人已打疫苗 美成人5/1前接種 40州可達標

編譯陳韻涵／綜合24日電
邁阿密海灘周末湧人潮，加州學者認為疫情雖緩，但解除口罩令、恢復空中旅行和吸引眾人齊聚的海灘派對是疫情「紅旗」。(Getty Images)
邁阿密海灘周末湧人潮，加州學者認為疫情雖緩，但解除口罩令、恢復空中旅行和吸引眾人齊聚的海灘派對是疫情「紅旗」。(Getty Images)

拜登政府加速推動疫苗接種計畫，隨著疫苗普及，26%的美國人已至少接種一劑疫苗，約14%完成接種兩劑，另有70%的65歲以上長者至少已打一劑疫苗；州長及公衛官員表示，超過40州表示能達成拜登5月1日讓所有成人接種的目標。

儘管每日新增確診仍維持5萬例以上，但病歿人數已降至1000例以下，顯示美國疫情減趨平穩。

西維吉尼亞州是16歲以上即可接種疫苗的五州之一，州長賈斯提斯(Jim Justice)說：「每位州民都接種疫苗，這是我們的目標；我們可能無法達成此目標，但可以非常接近，這是我們必須持續做的。」

亞利桑納州本周起開放16歲以上州民，在州營運的疫苗接種站打疫苗；田納西州4月5日開放全面接種，新澤西州官員也說會達成拜登的5月1日目標。

印第安納、喬治亞和德州23日宣布月底開放州民打疫苗，路易斯安納州訂29日，愛達荷州則訂4月5日開放16歲以上州民接種疫苗。

阿拉巴馬州和明尼蘇達州表示，會達成拜登的目標，但未說明普遍開放接種的日期。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)還沒宣布開放所有成人接種疫苗的時間表，他24日表示，將根據聯邦疫苗供給量，逐步調降疫苗接種的年齡門檻。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)緊急使用授權輝瑞(Pfizer)疫苗給16歲以上的人接種，並授權莫德納(Moderna)的兩劑式疫苗和嬌生(Johnson & Johnson)的一劑式疫苗給18歲以上的人接種。

白宮表示，下周可能達成2700萬次疫苗接種的目標。全美已分發近1億7000萬劑疫苗，已施打逾1億3047萬劑疫苗。26%的美國人已至少接種一劑，意即每四人就有一人已接種。

解禁令、搭機旅行是「紅旗」

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至24日，美國至少3000萬4079人確診、已知54萬5103人死亡。每日新增約5萬5000例確診，平均每日病歿人數降至940人，低於1月中的3400人高峰值。

眼見疫情趨緩，部分州放寬防疫政策；加州「史克利普轉譯科學研究所」(Scripps Translational Science Institute)所長托波爾(Eric Topol)認為解除口罩令、恢復空中旅行和吸引眾人齊聚的海灘派對是疫情「紅旗」。

他說：「美國好不容易第一次控制病毒，我們如果急著重啟，恐怕功虧一簣。」

疫苗 美國 拜登

上一則

易怒有暴力傾向…科州「孤狼」槍手 曾攻擊同學被停學

下一則

自嘲「失言機器」 拜登上任後首場記者會來了

延伸閱讀

再打臉拜登政府 北韓疑射彈道飛彈

再打臉拜登政府 北韓疑射彈道飛彈
全美成人5．1前接種新冠疫苗 40州可達標

全美成人5．1前接種新冠疫苗 40州可達標
應對美墨邊境危機 拜登欽點賀錦麗負責

應對美墨邊境危機 拜登欽點賀錦麗負責
兩個「老喬」的糾葛：拜登政績好壞 曼欽成關鍵因素

兩個「老喬」的糾葛：拜登政績好壞 曼欽成關鍵因素

熱門新聞

位於亞特蘭大北郊的阿克渥斯(Acworth)「楊氏亞洲按摩店」(Young's Asian Massage Parlor)16日下午5時左右發生槍擊，四死一傷。(美聯社)

2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

2021-03-17 18:18
切羅基郡警方17日表示，嫌犯為21歲白人男子龍恩，目前被控8項謀殺及殺人罪和1項嚴重襲擊罪。(路透)

父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪

2021-03-17 21:07
美國接種1億劑新冠疫苗的目標，在拜登總統上任58天即達到。圖為威斯康辛州麥迪臣市華裔熊麗莎(Lisa Xiong，音譯)接種第一劑疫苗。(美聯社)

14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑

2021-03-18 21:57
亞特蘭大按摩院槍案死者譚小潔的前夫Michael Webb(右)及女兒Jami Webb(左)，19日到案發現場獻花哀悼。(路透)

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

2021-03-19 22:00
亞特蘭大按摩院槍擊案發生後，連日來大批民眾到案發地點獻花追思。(歐新社)

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

2021-03-20 09:17

1張圖看疫情：美施打1億2821萬劑疫苗 32.4%成人接種

2021-03-24 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡
圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作
H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮

H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮
爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架