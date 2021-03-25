每4人有1人已打疫苗 美成人5/1前接種 40州可達標

邁阿密海灘周末湧人潮，加州學者認為疫情雖緩，但解除口罩令、恢復空中旅行和吸引眾人齊聚的海灘派對是疫情「紅旗」。(Getty Images)

拜登 政府加速推動疫苗 接種計畫，隨著疫苗普及，26%的美國 人已至少接種一劑疫苗，約14%完成接種兩劑，另有70%的65歲以上長者至少已打一劑疫苗；州長及公衛官員表示，超過40州表示能達成拜登5月1日讓所有成人接種的目標。

儘管每日新增確診仍維持5萬例以上，但病歿人數已降至1000例以下，顯示美國疫情減趨平穩。

西維吉尼亞州是16歲以上即可接種疫苗的五州之一，州長賈斯提斯(Jim Justice)說：「每位州民都接種疫苗，這是我們的目標；我們可能無法達成此目標，但可以非常接近，這是我們必須持續做的。」

亞利桑納州本周起開放16歲以上州民，在州營運的疫苗接種站打疫苗；田納西州4月5日開放全面接種，新澤西州官員也說會達成拜登的5月1日目標。

印第安納、喬治亞和德州23日宣布月底開放州民打疫苗，路易斯安納州訂29日，愛達荷州則訂4月5日開放16歲以上州民接種疫苗。

阿拉巴馬州和明尼蘇達州表示，會達成拜登的目標，但未說明普遍開放接種的日期。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)還沒宣布開放所有成人接種疫苗的時間表，他24日表示，將根據聯邦疫苗供給量，逐步調降疫苗接種的年齡門檻。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)緊急使用授權輝瑞(Pfizer)疫苗給16歲以上的人接種，並授權莫德納(Moderna)的兩劑式疫苗和嬌生(Johnson & Johnson)的一劑式疫苗給18歲以上的人接種。

白宮表示，下周可能達成2700萬次疫苗接種的目標。全美已分發近1億7000萬劑疫苗，已施打逾1億3047萬劑疫苗。26%的美國人已至少接種一劑，意即每四人就有一人已接種。

解禁令、搭機旅行是「紅旗」

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至24日，美國至少3000萬4079人確診、已知54萬5103人死亡。每日新增約5萬5000例確診，平均每日病歿人數降至940人，低於1月中的3400人高峰值。

眼見疫情趨緩，部分州放寬防疫政策；加州「史克利普轉譯科學研究所」(Scripps Translational Science Institute)所長托波爾(Eric Topol)認為解除口罩令、恢復空中旅行和吸引眾人齊聚的海灘派對是疫情「紅旗」。

他說：「美國好不容易第一次控制病毒，我們如果急著重啟，恐怕功虧一簣。」