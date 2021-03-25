想「恢復自由」 新冠疫苗接種卡別搞丟

67歲的紐約州居民蘇珊開心的展示她接受嬌生疫苗的接種卡。(路透)

在不久的將來，「新冠疫苗 接種證明卡」可能是讓你逐漸恢復日常活動的通行證。過去幾個月來，社群媒體 流傳著許多展現接種疫苗卡的照片，好比「榮譽臂章」般為人讚賞，但疫苗接種卡不僅是用來自拍炫耀，還可能在未來幾個月成為「自由」的門票，因此必須妥善保存。

這張珍貴的紙卡，記載了此人接種的疫苗品牌和獲得免疫力的日期。

公衛專家表示，隨身攜帶疫苗接種卡，因應可能需要證明疫苗接種狀態，或者可以加速第二劑疫苗接種的資訊確認效率。

「疫苗接種卡是人們足以證明具備對抗新冠病毒能力的工具」；波士頓兒童醫院(Boston Children's Hospital)傳染病學者布朗斯坦(John Brownstein)說：「免疫是我們恢復日常生活的關鍵。」

約翰霍普金斯大學健康安全中心傳染病學者阿達賈(Amesh Adalja)說：「這些小卡片可以讓我們有機會恢復國際旅行，毋須隔離或接受檢疫。」

不過，阿達賈也坦然表示，「疫苗護照」的後勤運作機制仍有待討論。

即便如此，新冠疫苗接種卡並非獨創，部分國家已需要黃熱病(yellow fever)疫苗的接種證明，多數公立和私立學校也要求註冊學生必須接種。

在美國 所打的所有疫苗都會有紙本證明，若疫苗接種卡可以協助人們適應新常態，或許會強化人們重視此卡的態度。

美國感染症醫學會(IDSA)全球健康委員會副主席庫帕里(Krutika Kuppalli)說：「人們打疫苗時，取得接種證明的紀錄很重要，那是你打過疫苗的證明。」

阿達賈表示，萬一真的不幸丟失疫苗接種卡，可以返回原接種機構申請，若這個辦法行不通，則可以打電話給該州衛生廳，這兩個單位都必須保留人們的疫苗接種紀錄。