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教育部長：全美今秋100%返校上課

記者顏伶如／綜合報導

教育部長卡多納(Miguel Cardona)24日表示，新冠肺炎疫苗施打計畫持續推進，估計全美百分之百學校到了秋季都將恢復讓學生進教室上課，但眼前目標則是讓更多學校在今春就可以重啟校園。

卡多納接受國家廣播公司(NBC)晨間新聞節目「今日」(Today)專訪時指出，如果持續推動已經證明有效的防疫措施，並且運用「美國救援法案」(American Rescue Plan)疫情補助款項，為學生到校上課設立具有良好防護的安全環境，「我們就能繼續獲得進展，讓學生在今年春季就能回到學校上課。」

美國「國家教育進展評測」(NAEP)公布最新研究調查報告指出，目前全美公立學校約75%讓學生全面或部份恢復到校上課，在全面到校上課的學生中，白人學生比率最高，超過非洲裔、西語裔及亞裔學生。

卡多納受訪時說，學生們希望能夠回到學校的大家庭，已等了快一年，「我們知道學校對學生而言是安全的環境，學生在學校裡不但可以學習，也能與其他學生及老師社交、情感連結。」

根據統計，目前平均每天約有250萬美國人接種新冠疫苗，但全美確診已累計超過3000萬例，而且逾20州近來疫情似有回升跡象。

如果恢復到校上課，是否強迫要求老師接種疫苗，卡多納接受訪問時回答：「我並不認為應該強迫規定。」

過去一年來的遠距上課，導致不少學生進度落後，某些孩童則出現心理健康問題；卡多納指出，課後輔導計畫以及「具有創意的暑修機會」，都是幫助學生趕上進度的方法。

他也表示：「這是一項長期計畫，讓學習落後的狀況能夠得以補救。這將需要投注好幾年的時間。」

此外，「美國教師聯盟」(American Federation of Teachers)主席魏葛登(Randi Weingarten)對聯邦疾病防治中心(CDC)將校園社交安全距離從六呎減為三呎的最新指南，表示無法認同。

卡多納則表示，2020年5月及6月間他仍擔任康乃狄克州教育廳長時，各界對疫情有許多疑慮與恐懼，但如今由於掌握更完整的訊息，可以做出更好的決策，也從美國與其他國家的經驗得知哪些措施確實有用。

他指出：「我將持續與CDC及衛生部密切合作，確保校園重啟之際，所有人員的健康與安全都是第一優先要務。」

美國 教育部 疫情

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